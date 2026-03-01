El tiempo para este domingo 1 de marzo en Santiago del Estero: se espera una jornada con cielo nublado y probables vientos fuertes durante la noche

El tiempo para este sábado 28 de febrero en Santiago del Estero: 31° de máxima y nubosidad variable para el último día del mes.

Hoy 01:53

Este domingo 1 de marzo, Santiago del Estero tendrá una temperatura máxima de 35° y una mínima de 22°, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada se presentará con cielo nublado durante todo el día, sin precipitaciones previstas, aunque con condiciones inestables en algunos momentos.

El organismo también anticipa probables vientos fuertes durante la tarde y la noche, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes deban circular o realizar actividades al aire libre.

En tanto, el pronóstico extendido indica que el lunes el calor se intensificará de manera marcada, con una máxima de 40° y una mínima de 24°, y cielo despejado durante toda la jornada, lo que marcará el inicio de una semana con temperaturas elevadas en la provincia.