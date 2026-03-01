VIDEOS | La Bombonera volvió a explotar con más insultos y silbidos: qué postura tomó “La 12”

Boca Juniors volvió a dejar una imagen preocupante y empató 1 a 1 frente a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera, por la octava fecha del Torneo Apertura. El equipo que dirige Claudio Úbeda no logró sostener la mejoría insinuada en la Copa Argentina y acumuló su tercer empate consecutivo como local, a lo que se suma la derrota ante Vélez Sarsfield en el José Amalfitani.

El gol de Luciano Paredes, a los 15 minutos del primer tiempo, cayó como un baldazo de agua fría. El mediocampista anticipó en el primer palo a Adam Bareiro, Williams Alarcón y Santiago Ascacíbar para poner en ventaja al conjunto mendocino. La reacción de los hinchas no tardó en llegar: tras el tanto visitante comenzó a escucharse el clásico “Movete, Xeneize, movete…”, que se inició en la popular sur y se extendió a las plateas, mientras La 12 intentó tapar los cánticos con otras canciones.

El Xeneize logró empatar antes del descanso y en el complemento generó situaciones para darlo vuelta. El ingreso del juvenil Tomás Aranda aportó frescura a un ataque que dependió en gran parte de las proyecciones de Lautaro Blanco por la izquierda. Sin embargo, la falta de contundencia volvió a ser un problema y el 1 a 1 se mantuvo hasta el final.

Cuando Pablo Dóvalo marcó el cierre del encuentro, una lluvia de silbidos bajó desde las tribunas. Luego, el descontento se hizo sentir con el “A ver, a ver los jugadores si pueden oír, por la camiseta de Boca matar o morir”. Otra vez, la barrabrava intentó neutralizar la protesta generalizada.

El clima en La Boca es cada vez más tenso. Algunos simpatizantes que abandonaban el estadio apuntaron directamente contra la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, reflejando un malestar creciente. El equipo intentará cambiar la imagen el próximo miércoles cuando visite a Lanús, campeón de la Recopa Sudamericana, y luego volverá a presentarse en casa el 11 de marzo ante San Lorenzo. Solo una victoria parece capaz de descomprimir un escenario que hoy luce caldeado.