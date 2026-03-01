Leandro Paredes habló de los silbidos y fue autocrítico con el nivel de Boca

El capitán del Xeneize volvió a sumar minutos en la igualdad 1-1 con Gimnasia (M) por el Torneo Apertura y analizó el momento del equipo.

Hoy 00:05

En la noche del sábado, Boca Juniors volvió a dejar una imagen preocupante e igualó 1-1 ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Tras el encuentro, Leandro Paredes, que sumó minutos luego de superar una lesión, habló con TNT Sports y fue claro sobre el momento del equipo.

“Obvio que se entiende (la reprobación de la gente). Somos los primeros en saber que los resultados no son los que queremos”, expresó el capitán. Además, sostuvo que “tenemos que ligar un poco más, porque el segundo tiempo fue muy bueno, hicimos las cosas para convertir y no se pudo, pero no alcanza. Hay que seguir mejorando para encontrar los resultados”.

El mediocampista reconoció que el equipo atraviesa un momento complejo desde lo anímico. “Nos falta confianza, nos pasó cuando terminamos el año anterior, que esa confianza nos dio ánimos para lograr los resultados que logramos hasta el final”, explicó, aunque también dejó en claro que “obviamente hay mucho por mejorar”.

En otro tramo de la entrevista, Paredes destacó el ingreso del juvenil Tomás Aranda, quien también entró en el segundo tiempo y mostró personalidad. “Cuando hay gente que se encuentra entre líneas, que quiere la pelota ahí, es una ventaja muy grande. Creo que el chico lo hizo muy bien y ojalá podamos seguir mejorando”, afirmó.

Por último, se refirió a la situación de Edinson Cavani, afectado por una lumbalgia que lo obligará a consultar a un especialista. “A nosotros nos duele que esté así, es uno de los referentes, un delantero que nos puede ayudar muchísimo y que tenga esta molestia que no lo deja competir ni estar al 100% duele”, concluyó el volante de la Selección Argentina.