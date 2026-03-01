Unión de Santa Fe sumó un triunfazo en Córdoba ante Instituto

El Tatengue se quedó con el duelo por 2 a 1 ante la Gloria en el Kempes por la octava fecha del Torneo Apertura.

Hoy 21:05

El primer tiempo en Córdoba fue un verdadero somnífero. Pese a que ambos llegaban en buena forma —la Gloria invicta desde la llegada de Diego Flores y el Tate con dos triunfos al hilo— casi no se jugó. Los apenas 23 minutos de juego neto reflejaron un desarrollo cortado, impreciso y sin emociones en el estadio Mario Alberto Kempes.

Sin embargo, el fútbol no entiende de lógicas. Cuando el 0-0 parecía inamovible antes del descanso, Cristian Tarragona aprovechó un error en la salida de Fernando Alarcón y puso el 1-0 para el equipo de Leonardo Madelón. Fue un golpe inesperado en un contexto chato, pero suficiente para que Unión se fuera al entretiempo en ventaja.

El complemento fue totalmente distinto. Instituto salió decidido a buscar el empate y lo consiguió tras un error insólito de Mateo Del Blanco que capitalizó Luca Rafaelli, el juvenil de 17 años que había ingresado por la lesión de Córdoba en el primer tiempo. El empate envalentonó a la Gloria, que por momentos arrinconó a los santafesinos.

Pero cuando parecía que el local lo daba vuelta, apareció la redención. El propio Mateo Del Blanco se filtró en el área y definió a quemarropa para el 2-1 definitivo. Desde allí, Unión manejó los tiempos y enfrió el partido ante un Instituto que se fue quedando sin claridad en los metros finales. De todos modos, a los 41 del segundo tiempo, el ingresado Guerra estrelló una volea en el palo derecho de Mansilla y casi arruina la fiesta visitante.

Con este triunfo, el equipo de Madelón confirmó su gran presente: sumó nueve puntos en las últimas tres fechas y llegó a 14 unidades, quedando a solo uno de Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata, que se enfrentan en La Plata. El Tatengue dejó atrás el arranque irregular y se metió de lleno en la pelea.