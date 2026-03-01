Argentinos rescató un empate en la Paternal ante Barracas Central

Luego del mal trago copero, en el Estadio Diego Armando Maradona, el Bicho lo perdía ante el Guapo, pero en el cierre lo empató 1 a 1.

Hoy 21:10

De no poder a casi ganarlo. Argentinos Juniors pasó de estar en desventaja a rozar la victoria en cuestión de minutos. A los 45 del segundo tiempo, el ingresado Ryoga Kida encontró el empate y desató la ilusión en La Paternal. Un rato después, ya en tiempo agregado, Diego Porcel definió de cara interna tras un centro y la pelota dio en el palo. Fue el lamento de la noche, aunque el punto terminó siendo un premio al esfuerzo.

El Bicho hizo un gran desgaste para llegar a la igualdad. En el complemento asumió el protagonismo, se hizo dueño de la posesión y empujó contra el arco defendido por Miño. Sin embargo, le faltó precisión en el último pase y eficacia en los remates de media distancia. La insistencia fue su mejor argumento hasta que logró quebrar la resistencia del rival.

En el primer tiempo, la diferencia estuvo en la efectividad. En una de sus llegadas, Rodrigo Insúa sacó un zurdazo potente para el 1-0 de Barracas. Argentinos movía la pelota con criterio, pero no encontraba el toque final para romper una defensa sólida y bien plantada. Lescano tuvo una chance clarísima, con amague incluido, pero su remate fue contenido por el arquero.

En el segundo tiempo, el Guapo se replegó, cerró espacios y apostó a sostener la ventaja. Hasta que apareció Kida para el 1-1 tras un envío de Jainikoski y abrió un cierre vibrante. A los 48, Porcel estuvo a un poste de convertir el triunfo agónico. Argentinos, al menos, se llevó un punto que lo mantiene en zona de Playoffs y que, por lo hecho en el desarrollo, terminó siendo justo.