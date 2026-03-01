En vivo: tras perder el invicto, Tigre quiere recuperar la sonrisa ante Gimnasia

El Matador y el Lobo se enfrentan por la octava fecha del Torneo Apertura.

Hoy 21:22

Tigre y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán este domingo desde las 21.30 en el Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El Matador buscará recuperarse tras perder el invicto en Barracas y tiene la gran oportunidad de treparse a la cima en soledad.

