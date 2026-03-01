Ingresar
Lanús estrena el título de la Recopa visitando a Defensa y Justicia

Tras consagrarse en el Maracaná, el Granate enfrenta al Halcón de Varela por la octava fecha del Torneo Apertura.

Hoy 08:52

Defensa y Justicia y Lanús se enfrentarán este domingo desde las 21:30 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El Halcón buscará meterse de lleno en la pelea, mientras que el Granate llega con el envión anímico de haber conquistado la Recopa Sudamericana tras vencer 3-2 a Flamengo en el Maracaná.

El conjunto de Mariano Soso atraviesa una racha de tres empates consecutivos: 1-1 frente a Vélez Sarsfield, 1-1 ante Belgrano y 0-0 contra Platense. Actualmente se ubica sexto en la Zona A con 11 puntos, a cuatro de los líderes Estudiantes de La Plata y Vélez (15). Una victoria en Florencio Varela lo posicionará entre los principales aspirantes a los primeros puestos de playoffs.

Por su parte, el equipo de Mauricio Pellegrino vive días históricos. Tras imponerse 1-0 en la ida disputada en La Fortaleza, Lanús selló la consagración con un agónico 3-2 en Río de Janeiro luego de 120 minutos de batalla. Así, el club del Sur sumó el noveno título de su historia y la cuarta estrella internacional, coronando también la obtención de la Copa Sudamericana 2025.

En el plano local, el Granate marcha décimo con ocho unidades y adeuda dos partidos que fueron postergados por la serie internacional. A pesar de los festejos que se extendieron hasta el viernes, intentará reacomodarse en el torneo doméstico y comenzar a escalar posiciones.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Rubén Botta; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez; Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Datos del partido

  • Hora: 21:30
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • Estadio: Norberto Tito Tomaghello

