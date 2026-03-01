Tras ganar la Recopa, Lanús empató con Defensa y Justicia en Varela

Tras consagrarse en el Maracaná, en el Estadio Norberto Tito Tomaghello el Granate empató 1 a 1 ante el Halcón por la octava fecha del Torneo Apertura.

Hoy 23:16

La alegría de Lanús por lo conseguido en el mítico Maracaná ante Flamengo será eterna. Pero Mauricio Pellegrino y los suyos sabían que había que dar vuelta la página rápido. En ese contexto, el Granate se presentó en Florencio Varela con un equipo totalmente alternativo y empató 1-1 ante Defensa y Justicia, que continúa invicto en el Apertura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con la baja confirmada de Marcelino Moreno por lesión y diez habituales suplentes desde el arranque, Lanús mostró personalidad. Hubo buenos pasajes de juego con los chispazos del pibe Aquino —héroe ante Flamengo—, la movilidad de Bou y un Peña Biafore que se adueñó del mediocampo. Sin embargo, el primer golpe fue del local: un Defensa con buen pie, que contó con nombres como Banega, Botta y Molinas, se adelantó con un cabezazo de Amor para el 1-0.

El Granate no tardó en reaccionar. Bou sacó un derechazo que primero fue anulado por un supuesto offside de Dejesús. El árbitro Lobo Medina revisó la jugada en el VAR y convalidó el tanto al considerar que el defensor no interfirió. El 1-1 fue un alivio en un momento donde el Halcón empezaba a imponer condiciones. Con el correr de los minutos el trámite se apagó, incluso pese a los ingresos de algunos titulares como Salvio, Marcich y Carrera, y ambos terminaron conformándose con el empate.

Así las cosas, Lanús todavía no se mete entre los primeros ocho, aunque tiene la salvedad de que adeuda dos partidos. El miércoles tendrá otra prueba de fuego cuando reciba a Boca Juniors en La Fortaleza, en lo que será su vuelta oficial a casa tras la consagración internacional. Defensa, en tanto, sigue invicto —con seis empates en ocho fechas— y se mantiene en zona de clasificación.