Cara Delevingne advierte sobre el impacto negativo de las redes sociales y llama a fortalecer la salud mental

La modelo y actriz reflexionó sobre los efectos de las redes sociales, su compromiso con las causas femeninas y la importancia de generar espacios que visibilicen buenas noticias en tiempos marcados por la incertidumbre.

Hoy 08:05

Cara Delevingne aseguró que intenta limitar su uso de redes sociales al considerar que “ese algoritmo no está hecho para cosas buenas”. La actriz y modelo participó recientemente en actividades vinculadas al programa Women of Worth de L’Oréal Paris, iniciativa que reconoce y apoya a mujeres que lideran proyectos sociales en todo el país.

Delevingne contó que conoció el programa hace un par de años, durante una gala anual que la marcó profundamente. “Fue una de las noches más inspiradoras y conmovedoras que no esperaba”, expresó. También destacó la necesidad de visibilizar historias positivas en un contexto dominado por malas noticias. “Necesitamos hablar más de personas que están haciendo cosas increíbles y darles espacio”, sostuvo.

El programa Women of Worth, lanzado en 2005, ha crecido hasta convertirse en un movimiento nacional que brinda mentorías, apoyo económico y visibilidad a cientos de mujeres comprometidas con sus comunidades. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, Delevingne se sumó a la campaña para impulsar las voces femeninas y respaldar causas sociales.

La artista también puso el foco en la salud mental, un tema que considera urgente. “Bromeamos diciendo que ‘todo está en llamas’, pero detrás de eso hay una realidad: mucha gente no se siente bien”, afirmó. En ese sentido, remarcó la importancia de cuidarse para poder ayudar a otros.

Cuando atraviesa días difíciles, suele recorrer páginas de financiamiento colectivo como GoFundMe, donde —según explicó— encuentra una forma concreta de generar impacto positivo. A su vez, reconoció que trabaja activamente para modificar el contenido que le muestra el algoritmo, siguiendo cuentas que difunden buenas noticias y avances en derechos de mujeres y comunidades marginadas.

“Si vivo con miedo, no salgo de casa, y así no se logra nada”, concluyó, reafirmando su llamado a mantener el compromiso social incluso en tiempos complejos.