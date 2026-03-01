El gesto de dolor de Cavani en un palco de La Bombonera que preocupa a todo Boca

El delantero uruguayo no fue convocado para el partido con Gimnasia de Mendoza, pero acompañó a sus compañeros como un hincha más.

Boca Juniors empató 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera y extendió su mala racha a cuatro partidos sin triunfos en el Torneo Apertura. En medio del clima tenso por los resultados, todas las miradas también se posaron en Edinson Cavani, quien siguió el encuentro desde un palco.

El delantero uruguayo no fue convocado debido a una nueva molestia en la zona lumbar, pero decidió acompañar al plantel. Sin embargo, una cámara captó un momento que no pasó desapercibido: el Matador se levantó de su asiento y evidenció un fuerte dolor con una mueca que reflejó claramente la incomodidad.

La imagen rápidamente generó repercusiones entre los hinchas, que atraviesan días de incertidumbre no solo por el presente futbolístico del equipo, sino también por la situación física del goleador. Su estado preocupa en un contexto donde el Xeneize necesita referentes en plenitud.

Tras el partido, el entrenador Claudio Úbeda brindó detalles sobre la lesión del atacante. “A él le está molestando parte de la vertebral que le hacía presión y le irradiaba la molestia. Se tomó la decisión de hacerle un estudio más profundo y en eso están abocados los médicos para ver si le hacen una infiltración para bloquear o si necesita algo más importante. Está a la espera de lo que resuelvan los médicos”, explicó.

Mientras Boca busca cortar la racha negativa, la evolución de Cavani será clave para el futuro inmediato del equipo, que necesita recuperar eficacia y liderazgo dentro del campo.