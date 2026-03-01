La reacción de Riquelme que generó polémica tras el empate de Boca ante Gimnasia de Mendoza

El Xeneize volvió a empatar en el Torneo Apertura y una decisión de su presidente provocó el repudio de los hinchas.

El momento de Boca Juniors es delicado. Tras siete fechas disputadas en el Torneo Apertura, el equipo dirigido por Claudio Úbeda apenas suma 9 puntos y, por ahora, se encuentra fuera de la zona de playoffs. El empate 1-1 ante Gimnasia de Mendoza el pasado sábado dejó un mensaje claro desde las tribunas de La Bombonera: así no.

El entrenador todavía no logra darle una identidad sólida al equipo. Las lesiones complicaron el armado, los resultados fueron irregulares y el triunfo en la Copa Argentina terminó siendo apenas un espejismo en un contexto que no mejora. En este escenario, no solo los jugadores y el cuerpo técnico quedaron bajo la lupa: la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme también empieza a sentir el peso del descontento.

Un gesto que generó más distancia

Riquelme construyó su figura dirigencial bajo la premisa de cercanía con el hincha. En las elecciones que lo llevaron a la presidencia se mostró rodeado de simpatizantes, cantando y celebrando. Sin embargo, el sábado en La Bombonera dejó una imagen que no pasó inadvertida.

El clima fue tenso. Los silbidos bajaron con fuerza y no es la primera vez que el estadio manifiesta su malestar, incluso con cánticos dirigidos a la cúpula dirigencial. Tras el empate frente al conjunto mendocino, el presidente decidió cerrar las cortinas de su palco apenas terminó el encuentro.

El gesto resultó elocuente. Más allá de cualquier interpretación, la escena expuso una dirigencia que hoy aparece más distante del hincha en un contexto deportivo adverso. En un club donde la exigencia es permanente, los resultados serán el único camino para recuperar la calma y recomponer el vínculo con la gente.