En vivo: tras la salida de Gallardo y mientras espera por Coudet, River visita a Independiente Rivadavia en Mendoza

El Millonario afronta una parada complicada ante la lepra mendocina en medio del cambio de entrenador. Marcelo Escudero estará al frente del equipo.

Hoy 23:12

River Plate vuelve a jugar este lunes frente a Independiente Rivadavia en un contexto especial: será el primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo. El encuentro corresponde a la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 y marcará el inicio de una nueva etapa para el “Millonario”.

