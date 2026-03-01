En vivo: tras la salida de Gallardo y mientras espera por Coudet, River visita a Independiente Rivadavia en Mendoza

El Millonario afronta una parada complicada ante la lepra mendocina en medio del cambio de entrenador. Marcelo Escudero estará al frente del equipo.
River Plate vuelve a jugar este lunes frente a Independiente Rivadavia en un contexto especial: será el primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo. El encuentro corresponde a la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 y marcará el inicio de una nueva etapa para el “Millonario”.
