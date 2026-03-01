Rechazan el traslado domiciliario de Ramiro Petros y ordenan su alojamiento en la Seccional Tercera

La jueza de Control y Garantías Carolina Salas desestimó un habeas corpus presentado por la defensa, aunque dispuso el cambio de dependencia policial tras nuevos planteos vinculados a su estado de salud.

La jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, resolvió rechazar el traslado de Ramiro Petros a su domicilio particular, pero hizo lugar a su alojamiento en la Comisaría Comunitaria Tercera, luego de analizar distintos planteos vinculados a su detención y estado de salud.

En primera instancia, la defensa —integrada por Moira Curi y Lucas Vieyra— presentó un habeas corpus correctivo solicitando el cambio de lugar de detención. El pedido no apuntaba a la libertad inmediata, sino a mejorar las condiciones de alojamiento, al argumentar presuntas amenazas contra la vida del detenido y un deterioro en su salud mientras permanecía en la Comisaría Sexta.

Petros, detenido desde el 25 de enero, habría sufrido un episodio cardíaco previo en Ezeiza y posteriormente recibió asistencia médica en el Hospital Independencia, el Hospital Neumonológico y en la clínica Yunes. Según la defensa, correspondía su alojamiento en un centro de salud privado o, alternativamente, en la vivienda de sus padres para garantizar el suministro adecuado de medicación.

El fiscal Gustavo Ratier se opuso al planteo al considerar que el habeas corpus no era la vía adecuada, y remarcó que el imputado recibió atención médica cada vez que fue necesario.

Tras evaluar las posiciones, la magistrada rechazó el recurso y dispuso que, una vez concluidos los estudios médicos pendientes, Petros regresara a su lugar natural de detención. Sin embargo, ante una posterior denuncia del imputado por presuntas condiciones adversas y nuevas consideraciones impulsadas por la fiscal Cecilia Larred, la jueza complementó su resolución y ordenó su traslado a la Comisaría Comunitaria 3ª.

En su resolución, Salas instruyó a las autoridades policiales a garantizar el estricto cumplimiento de lo dispuesto e informar cualquier circunstancia que impida su ejecución.

Próximas audiencias

Petros afrontará una semana clave en el proceso judicial. Está previsto que amplíe su declaración indagatoria en una audiencia solicitada por la defensa, que requirió su realización en una sala equipada con servicios de audio y video y con presencia judicial.

Asimismo, el 4 de marzo se desarrollará una audiencia en la que se debatirá la eventual prisión preventiva, conforme a la postura de la fiscal Luciana Jacobo y de los querellantes, mientras que la defensa insistirá con el pedido de libertad.

Investigación por presuntas maniobras financieras

En el marco de la causa, la Fiscalía prevé acusar a Petros de haber liderado un grupo de inversores y concretado operaciones financieras que superarían los 500 millones de pesos entre 2024 y 2025. Según la hipótesis acusatoria, se habrían instrumentado préstamos y una serie de cheques por montos millonarios.

Entre las personas mencionadas en la investigación figura la contadora María Soledad Castelli, quien fue imputada y posteriormente excarcelada.

Por su parte, la defensa niega que Petros haya suscripto los cheques cuestionados y sostiene que su asistido no tendría responsabilidad en los hechos atribuidos. Además, adelantó que promoverá nuevas denuncias y cuestionamientos en el marco del expediente.

La causa continúa en etapa de debate procesal, mientras la Justicia define la situación del imputado en los próximos días.