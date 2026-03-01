Ingresar
Bezzecchi ganó en Tailandia y consiguió su tercera victoria consecutiva en MotoGP

Los hermanos Márquez abandonaron por problemas técnicos y quedaron fuera del podio por primera vez desde 2021.

Hoy 12:41

El italiano Marco Bezzecchi se quedó con el Gran Premio de Tailandia de MotoGP tras liderar de punta a punta en Buriram y comenzar la temporada 2026 con una actuación contundente. El piloto de Aprilia Racing confirmó todo lo mostrado durante el fin de semana y transformó la pole position en una victoria sin sobresaltos.

Bezzecchi dejó atrás la caída sufrida el sábado cuando lideraba la sprint y mostró control absoluto en la carrera principal. Completó cada vuelta como líder y cruzó la meta con una ventaja de 5,5 segundos. El triunfo representó su séptima victoria en MotoGP y la tercera consecutiva, ya que también había ganado las dos últimas fechas de 2025.

La largada marcó el rumbo del Gran Premio. Bezzecchi partió perfecto desde el primer cajón y el español Raúl Fernández colocó otra Aprilia en la pelea tras superar a Marc Márquez en la curva 7. Las RS-GP se escaparon rápidamente, mientras detrás se armó una intensa lucha por el tercer puesto entre Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta.

El campeón vigente nunca encontró estabilidad en el ritmo y perdió posiciones en el inicio, aunque reaccionó con una doble maniobra en la vuelta 10 que lo devolvió a la pelea. Sin embargo, Acosta respondió poco después y recuperó el tercer lugar, cuando los líderes ya habían construido una ventaja decisiva.

Fernández parecía encaminado al segundo puesto, pero su rendimiento cayó a siete vueltas del final y abrió la puerta para que Acosta avanzara hasta el lugar de escolta. El momento dramático llegó poco después: Márquez sufrió la deslaminación del neumático trasero cuando marchaba cuarto. La cubierta se desprendió en plena curva rápida y el piloto de Ducati quedó obligado a abandonar de inmediato, quedando fuera del podio por primera vez desde 2021.

La deserción aseguró el podio para Fernández pese a sus molestias físicas. Martín terminó cuarto y Ai Ogura protagonizó una gran remontada que dejó a tres Aprilia dentro de los cinco primeros. El italiano Fabio Di Giannantonio fue sexto como mejor Ducati y cortó una racha histórica de podios que la marca sostenía desde el GP de Gran Bretaña de 2021.

También abandonaron Álex Márquez, tras una caída a cinco vueltas del final, y Joan Mir por problemas con los neumáticos. Francesco Bagnaia apenas rescató el noveno puesto y Luca Marini cerró el top ten para Honda en una jornada intensa que abrió el calendario 2026 con impacto.

