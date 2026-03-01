VIDEO | El estremecedor accidente que dejó inconsciente a un piloto colombiano en una carrera de Moto2

David Alonso protagonizó uno de los momentos más tensos de la jornada en el sprint de Tailandia.

Hoy 12:59

El sprint de Moto2 en Tailandia vivió un momento de máxima tensión tras el duro accidente que protagonizó David Alonso. El piloto de 19 años quedó inconsciente en plena pista luego de recibir el impacto de otra moto y debió ser retirado en camilla, lo que obligó a detener la competencia con bandera roja.

El incidente se produjo cuando Alonso perdió el control de su motocicleta y debió frenar bruscamente para evitar una colisión. En esa maniobra, su rueda delantera tocó levemente el neumático trasero de Senna Agius, que marchaba en la primera posición.

Lo más dramático ocurrió segundos después. Con Alonso ya en el suelo, Filip Salač no logró frenar ni esquivarlo a tiempo y lo impactó con su moto, dejándolo tendido e inconsciente sobre el asfalto. De inmediato se desplegó la bandera roja y el cuerpo médico ingresó para asistir al joven piloto.

El Aspar Team, equipo del colombiano-español, llevó tranquilidad horas más tarde a través de sus redes sociales. En un primer comunicado informó que Alonso ya se encontraba consciente y siendo atendido por los profesionales médicos.

Posteriormente, confirmaron que no sufrió lesiones de gravedad y que, tras el descanso correspondiente, podrá volver a las pistas para continuar con la temporada.

El propio Alonso publicó un mensaje para calmar a sus seguidores: “Gracias a Dios puedo subir esta foto sin ninguna lesión y con una sonrisa. Gracias a todos los que os habéis preocupado, hoy pasé miedo realmente pero la vida nos volvió a sonreír. Toca descansar”, escribió, dejando atrás el susto tras un accidente que paralizó al paddock de Moto2.