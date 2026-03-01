Vélez venció a Estudianes en La Plata y es líder de la Zona A

El Fortín derrotó por 1 a 0 al Pincha y mira a todos desde arriba.

Hoy 21:56

Vélez se adueñó de la punta del Grupo A del Apertura tras vencer por 1-0 en UNO a Estudiantes, otro que llegaba como líder e invicto en el torneo.

En un trámite cerrado favorable a la visita en el primer tiempo y al local en el segundo, los del Cacique Medina habían generado -aunque escasas- las mejores chances hasta que a poco del iniciado el complemento se destaparon los de Guillermo Barros Schelotto con gol de Florián Monzón y lograron sostener el resultado hasta el final. Ahora, el Fortín manda con 18 unidades, tres por sobre su víctima de hoy.