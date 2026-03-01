Ingresar
Vélez venció a Estudianes en La Plata y es líder de la Zona A

El Fortín derrotó por 1 a 0 al Pincha y mira a todos desde arriba.

Hoy 21:56

Vélez se adueñó de la punta del Grupo A del Apertura tras vencer por 1-0 en UNO a Estudiantes, otro que llegaba como líder e invicto en el torneo. 

En un trámite cerrado favorable a la visita en el primer tiempo y al local en el segundo, los del Cacique Medina habían generado -aunque escasas- las mejores chances hasta que a poco del iniciado el complemento se destaparon los de Guillermo Barros Schelotto con gol de Florián Monzón y lograron sostener el resultado hasta el final. Ahora, el Fortín manda con 18 unidades, tres por sobre su víctima de hoy.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Vélez Sarsfield Club Estudiantes de La Plata

