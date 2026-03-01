En vivo: Estudiantes y Vélez se ven las caras en un atractivo duelo en La Plata

El Pincha y el Fortín chocan en la continuidad de la octava fecha del Torneo Apertura.

Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Ambos llegan invictos y como líderes del certamen, con la ilusión de extender su buen momento y consolidarse como firmes candidatos al título.

