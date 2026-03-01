Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 MAR 2026 | 30º
X
Somos Deporte

Riestra empató con Platense y sigue sin poder ganar en el Apertura

El Malevo y el Calamar igualaron sin goles en la continuidad de la octava fecha.

Hoy 21:57

En la continuidad de la octava fecha del Torneo Apertura, Deportivo Riestra y Platense igualaron sin goles en el Guillermo Laza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el Calamar, sobresalió el arquero, Matías Borgogno, quien tuvo tres intervenciones para evitar la caída de su arco, aunque en una de ellas se instaló la polémica, ya que todo el Malevo pidió gol por un manotazo que parecía que la sacaba de adentro pero finalmente no. 

Por otra parte, los dirigidos por el Tata Benítez siguen sin conocer la victoria en lo que va del certamen.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Platense Deportivo Riestra

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Horror en el barrio Sarmiento: mató a puñaladas a su hijo e hirió de gravedad al otro
  2. 2. Conmoción por joven que se quitó la vida en confusas circunstancias
  3. 3. Una joven murió y un motociclista quedó grave al ser chocados por una camioneta que huyó
  4. 4. Tras 16 años, la Justicia civil puso fin al emblemático caso de violencia de género que conmocionó a Santiago del Estero
  5. 5. Aberrante: detienen a enfermero que abusaba de su hijastra y la obligaba a ver videos pornográficos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT