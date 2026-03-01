Riestra empató con Platense y sigue sin poder ganar en el Apertura

El Malevo y el Calamar igualaron sin goles en la continuidad de la octava fecha.

Hoy 21:57

En la continuidad de la octava fecha del Torneo Apertura, Deportivo Riestra y Platense igualaron sin goles en el Guillermo Laza.

En el Calamar, sobresalió el arquero, Matías Borgogno, quien tuvo tres intervenciones para evitar la caída de su arco, aunque en una de ellas se instaló la polémica, ya que todo el Malevo pidió gol por un manotazo que parecía que la sacaba de adentro pero finalmente no.

Por otra parte, los dirigidos por el Tata Benítez siguen sin conocer la victoria en lo que va del certamen.