En vivo: urgido de un triunfo, Deportivo Riestra recibe a Platense en Bajo Flores

En el Guillermo Laza, el Malevo, que aún no ganó en el campeonato y está anteúltimo, se enfrenta al Calamar.

Hoy 17:48

Deportivo Riestra y Platense se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El “Malevo” necesita su primera victoria para salir del fondo de la Zona A, mientras que el “Calamar” busca sostenerse entre los animadores.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2

