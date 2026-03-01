Video: el frío saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel que la transmisión oficial no mostró

El mandatario llegó al Congreso y saludó con la mano a la titular de la Cámara alta. Después avanzó unos pasos y le dio un fraternal abrazo al titular de la Cámara de Diputados.

Hoy 21:35

En uno de los peores momentos de la relación entre ambos, con fuertes y constantes críticas del núcleo duro libertario a la Vicepresidenta, Victoria Villarruel recibió a Javier Milei en la explanada del Congreso. El mandatario, escoltado por su hermana Karina, apenas le tendió la mano, sin hacer ningún gesto ni decir una palabra.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Villarruel, incómoda, se limitó a caminar apenas por delante del Presidente, que saludaba sonriente y en ningún momento la miró durante el recorrido por los pasillos del Congreso.

En cambio, el mandatario abrazó de manera efusiva a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien se encontraba pegado a la vicepresidenta en el ingreso del Congreso.

La misma escena se repitió mientras Milei firmaba el libro de honor. Villarruel sostenía su mirada hacia el frente. Desde ahí, caminaron unos metros hasta una vitrina que exhibía un original de la Constitución. El Presidente y la vice contemplaron ese ejemplar unos segundos, sin dirigirse la palabra.

La titular del Senado esperó por varios minutos a Milei, quien salió junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, de la Casa Rosada pasadas las 20.40.

Villarruel había ingresado al Congreso apenas pasadas las 20 para abrir la sesión. Su entrada al recinto dejó en evidencia que la relación con el núcleo duro libertario pasa su peor momento. Cuando la locutora oficial anunció su ingreso hubo silencio e indiferencia desde los palcos. Segundos después entró Martín Menem y apenas dijeron su nombre hubo ovación y aplausos desde los palcos y también desde las bancas libertarias.

En las últimas horas fue la propia Villarruel quien tensó todavía más la interna al cruzar en redes a Agustín Laje, un politólogo amigo de Milei con una referencia al escándalo cripto de $LIBRA que salpica al Presidente.