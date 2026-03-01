Ministros, embajadores y los padres de Milei: los asistentes a la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias

El presidente da un discurso para iniciar el período ordinario en el Congreso. Todos los detalles.

Hoy 21:30

Javier Milei inaugura este domingo el período 144° de sesiones ordinarias en el Congreso y hay varios invitados especiales que se hicieron presentes antes de que comience la ceremonia legislativa.

Además del Gabinete completo, se encuentran en el recinto los padres del Presidente; el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y su par de Israel, Eyal Sela.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió una foto con parte de los ministros en la previa al discurso de Milei en el Congreso.

“Gabinete nacional listo para partir hacia el Congreso de la Nación a escuchar las palabras del Presidente Javier Milei en la apartas de sesiones ordinarias”, expresó el funcionario en su cuenta de X.

En tanto, los padres de Milei se encuentran en uno de los palcos principales. También en ese sector están el asesor presidencial Santiago Caputo, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y algunos militantes libertarios como el influencer Daniel Parisini conocido como “Gordo Dan”.