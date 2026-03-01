El Presidente celebró los acuerdos con EE.UU. y la UE y apuntó al gobierno anterior: "Ibamos camino a ser Venezuela"

En la apertura de sesiones, el Presidente celebró los acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea y afirmó que la gestión previa llevaba al país hacia un modelo “como Venezuela, con Cuba también en el medio”.

El presidente Javier Milei destacó la firma de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y entre la UE y el Mercosur y aseguró que en el gobierno anterior, la Argentina iba camino a ser Venezuela “con Cuba también en el medio”.

“Nos convertimos en el primer país de la región en promulgar el acuerdo entre el Mercosur y la UE. Detrás de este avance se encuentra nuestra convicción de que nuestro comercio deriva de una elevación de la calidad de vida”, afirmó en su discurso en la apertura de sesiones en el Congreso.

Además, destacó el acuerdo comercial con Estados Unidos “después de 21 años del autosabotaje que ha sido festejado por nuestra dirigencia”.

En ese sentido, Milei recordó la reunión de Mar del Plata del 5 de noviembre de 2005 durante la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, cuando el entonces presidente venezolano Hugo Chávez rechazó el plan de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

“Aun resuena la voz de Hugo Chávez con su ´Alca al carajo´ y después nos quieren convencer que el camino iba a ser Venezuela con Cuba también en el medio", indicó.

En su discurso, Milei dijo que “por eso, luego de décadas y generaciones perdidas (...) esta miseria decadenate se terminó”.

“Ahora tenemos la fuerza para empezar un nuevo capitulo de la historia argentina”, indicó.