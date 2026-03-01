“¿Qué te pasa, Chilindrina troska?”: Milei cruzó a la Izquierda y redobló las chicanas en el Congreso

En medio de la apertura de sesiones ordinarias, el Presidente protagonizó un tenso intercambio con diputados del FIT, lanzó ironías contra Myriam Bregman, Romina Del Plá y Nicolás del Caño.

Hoy 22:33

En un discurso cargado de críticas y chicanas a la oposición, el presidente Javier Milei se cruzó con la Izquierda y dejó algunas frases resonantes. “¿Qué te pasa, Chilindrina troska?”, dijo hacia las bancas que ocupan Myriam Bregman, Romina Del Plá y Nicolás del Caño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cuando el mandatario resaltaba los datos económicos alcanzados durante este último año, el diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FIT) comenzó a cuestionar a los gritos a Milei. El jefe de Estado, lejos de ignorar los comentarios, contestó con el mismo tono que se refirió al kirchnerismo durante toda la apertura de las sesiones ordinarias.

“Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el cinco por ciento”, así comenzó el cruce dirigido a la Izquierda.

Los representantes del FIT, por su parte, continuaron enfrentando al mandatario, por lo que Milei retrucó: “¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Porque no la llego a escuchar”. Pese a que no quedó claro si se dirigía a Bregman o Del Plá, podría tratarse de que el jefe de Estado se haya cobrado el enfrentamiento que mantuvo con la ex candidata a presidente de la Izquierda durante el debate de 2023.

Tras los aplausos libertarios y los gritos de los bloques opositores, el Presidente continuó con su discurso, en el que refirió a los resultados de las últimas elecciones —bonaerenses y nacionales—, la baja de la inflación y volvió a cuestionar, en reiteradas ocasiones, al peronismo.

Las chicanas a los legisladores kirchneristas llegaron a los pocos minutos de comenzado su discurso. En ese momento, los referentes oficialistas comenzaron a vitorear: “‘Presidente, Presidente’“.

El jefe de Estado aprovechó esto par arremeter contra el peronismo al decir: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”.