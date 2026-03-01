Video: el empujón de Victoria Villarruel a Karina Milei en el inicio de la Asamblea Legislativa

La apertura de sesiones ordinarias del Congreso volvió a exponer la feroz interna dentro del Gobierno, con un episodio que no tardó en volverse viral en las redes.

Hoy 22:54

Durante la transmisión oficial, se captó un incómodo roce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que alimentó las versiones de una fractura interna en el Gobierno de Javier Milei, que se sabe enfrentado con su compañera de fórmula.

El ingreso de la cúpula del Poder Ejecutivo al Congreso para la apertura de sesiones ordinarias de este domingo no solo dejó declaraciones políticas, sino también un momento de tensión física que las redes sociales no tardaron en diseccionar.

Mientras el Presidente Milei avanzaba por los pasillos del Palacio Legislativo escoltado por las dos mujeres más poderosas de su entorno, las cámaras captaron el momento en que Villarruel parece darle un empujón a Milei al intentar posicionarse.