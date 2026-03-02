Balance positivo para Salta en materia turística: recibió más de 650 mil visitantes

En verano, las visitas generaron un impacto de $402.735 millones y el Aeropuerto registró un fuerte crecimiento del tráfico internacional.

Hoy 08:57

Durante los meses de enero y febrero de 2026, la provincia de Salta recibió 651.184 visitantes, generando un impacto económico estimado en $402.735 millones. En materia de conectividad aérea, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes registró un fuerte crecimiento interanual en el segmento internacional, con incrementos del 105,7% en enero y del 49% en febrero.

Uno de los datos más relevantes de la temporada fue el desempeño del tráfico aéreo internacional. El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes registró 241.141 pasajeros totales, con más de 99 mil arribos en vuelos de cabotaje y más de 12 mil arribos internacionales. En este último segmento se observó un crecimiento extraordinario: en enero, los arribos internacionales aumentaron un 105,7% respecto del mismo mes de 2025. En febrero, los arribos crecieron en torno al 50% interanual, según datos provistos por el propio aeropuerto.

Este desempeño, según informa El Tribuno de Salta, posiciona al mercado internacional como el principal motor de expansión del sistema turístico provincial durante el verano, reflejando el fortalecimiento de la conectividad aérea externa. La provincia mantuvo sus conexiones con Lima, Asunción, Panamá y Florianópolis, ampliando su red regional y diversificando mercados.

Salta fue la única provincia del Norte presente en el ranking de los aeropuertos con mayor movimiento del país, tuvo 141.213 pasajeros en enero 2026, lo que representó 2,84% del total de tráfico nacional de pasajeros entre los diez aeropuertos más visitados.

Según el Informe Mensual de enero 2026 de ANAC, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes se ubicó entre los diez aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros del país, siendo el único del Norte argentino en ese ranking nacional.

Este dato no solo refleja volumen de movimiento, sino posicionamiento estratégico dentro del sistema aerocomercial argentino. En un contexto de concentración de operaciones en los grandes hubs metropolitanos, Salta consolida su rol como puerta de entrada del Norte y nodo de conectividad regional e internacional, fortaleciendo su competitividad turística y su capacidad de captar mercados externos.

El Ministerio de Turismo y Deportes dio a conocer el balance preliminar de la temporada de verano 2026, elaborado a partir de datos de Mobility Insights de Telecom, relevamiento hotelero diario y registros del área de estadísticas. La temporada se desarrolló en un contexto económico nacional que impactó en las decisiones de viaje, configurando un escenario de mayor planificación y menor consumo.

Entre los municipios con mayor nivel de ocupación durante el verano se destacaron Vaqueros, La Caldera, Cafayate, San Lorenzo, Coronel Moldes, Cachi, San Antonio de los Cobres, Chicoana, Rosario de la Frontera y la Ciudad de Salta. En enero, además, se registraron picos de ocupación especialmente elevados en el interior provincial: Molinos alcanzó el 99% el 31 de enero en el marco del Festival Nacional del Poncho, la Doma y el Folclore; Seclantás llegó al 89% el 10 de enero durante el Festival El Seclanteño; San Lorenzo y Vaqueros alcanzaron el 83% los días 24 y 30 de enero respectivamente; Cachi registró un 81% el 24 de enero durante el Festival de la Tradición Calchaquí; y San Carlos alcanzó el 81% el 17 de enero, coincidente con la Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes, reflejando el fuerte impacto territorial del calendario cultural y festivo.

Al respecto, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, señaló que “la temporada exigió una gestión técnica muy precisa para sostener la competitividad del destino en un contexto complejo. Los indicadores permiten analizar con mayor profundidad el perfil de pernocte y el comportamiento del gasto, herramientas fundamentales para fortalecer la planificación junto al sector privado”. Asimismo, destacó la importancia de haber mantenido una oferta activa en las siete regiones turísticas.

El fin de semana largo de Carnaval fue uno de los momentos de mayor movimiento. Entre el 14 y el 17 de febrero, la provincia alcanzó una TNO del 75,1%, superando los registros de años anteriores, con un impacto económico superior a los $15.515 millones y una estadía promedio de 2,8 noches. En ese marco, los carnavales tradicionales en los Valles Calchaquíes, la Puna y el Valle de Lerma concentraron una importante afluencia de visitantes, junto a festivales y celebraciones populares en distintos municipios.

Se registraron además picos de ocupación destacados en distintos destinos del interior. Chicoana alcanzó el 95%, Rosario de la Frontera el 86,2%, Coronel Moldes el 85,5%, San Lorenzo el 81,9%, Cachi el 81,6% y La Caldera el 80,9%, reflejando un fuerte dinamismo territorial y un impacto turístico extendido en toda la provincia.

Al respecto, Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo de Salta afirmo, “El sector lo estaba necesitando. Las empresas venían de meses con demanda moderada y este fin de semana largo de Carnaval fue un verdadero oxígeno para la actividad. El impacto no solo se vio en la ocupación, sino también en la circulación económica y en la reactivación de establecimientos que venían trabajando con niveles bajos. Para lograr estos números, el sector hizo un esfuerzo muy grande en materia de precios, resignando margen para poder completar los hoteles”, afirmó.

Sobre el trabajo conjunto con el sector público, destacó: “La promoción tiene que ser continua y coordinada. Nosotros lo sabemos como sector privado y valoramos que el Ministerio de Turismo y Deportes haya redoblado los esfuerzos para sostener el posicionamiento del destino”.

Finalmente, proyectó lo que viene: “Ahora tenemos que empezar a pensar en Semana Santa y en los meses de mayo y junio, que históricamente son temporada baja. Si algo nos dejó el Carnaval es que los eventos, deportivos, culturales, musicales o festivales, ayudan mucho a traccionar gente. En un contexto complejo, incentivar con eventos es clave para mitigar un año que presenta desafíos, pero que podemos revertir”.

En materia de atractivos turísticos, el Tren a las Nubes transportó 4.440 pasajeros durante la temporada, lo que representó un incremento del 10% de pasajeros extranjeros en enero respecto de 2025. Por su parte, el Teleférico San Bernardo y Ala Delta registraron 88.441 usuarios, lo que significó un aumento del 9% respecto del verano 2025, evidenciando una actividad sostenida en los principales productos turísticos.

Fiestas Populares: impacto territorial y dinamización económica

Las fiestas populares forman parte de una política pública impulsada por el Ministerio de Turismo y Deportes como herramienta para fortalecer el turismo interno, dinamizar las economías locales y consolidar la identidad cultural de la provincia. Durante la temporada de verano 2026, en articulación con el área de Cultura y los municipios, se promovieron 20 celebraciones tradicionales en distintos puntos del territorio, integradas bajo la marca Fiestas Populares como sello identitario del calendario turístico provincial.

El fin de semana largo de Carnaval concentró algunos de los eventos de mayor convocatoria del verano. La Chaya Rosarina, realizada el 15 y 16 de febrero en Rosario de la Frontera, reunió a 30.000 asistentes, consolidándose como uno de los principales encuentros populares del sur provincial, con un 95% de ocupación promedio. En la misma línea, el Chicoana Carnaval Fest convocó a 24.000 personas, con una ocupación promedio de 97%, fortaleciendo el movimiento turístico en el Valle de Lerma.

En el plano deportivo, el partido de Boca Juniors, disputado en la provincia en el marco de la Copa Argentina, convocó a más de 20.000 asistentes, posicionándose como un evento de alto impacto tanto en visibilidad nacional como en dinamización económica local.

El Carnaval en el Viaducto El Toro, desarrollado el 8 de febrero en Campo Quijano, reunió a 15.000 asistentes en un entorno de alto valor paisajístico y patrimonial. Por su parte, los Corsos Color de Orán, iniciados el 17 de enero y extendidos durante 10 noches, registraron un promedio de 12.000 asistentes por fin de semana, consolidándose como una de las expresiones culturales más convocantes del norte provincial.

Asimismo, se desarrollaron carnavales tradicionales en los Valles Calchaquíes, la Puna y el Valle de Lerma, con fuerte participación local y turística, reforzando el carácter federal y territorial de la temporada.

Dentro del calendario estival, las fiestas populares continuaron siendo un eje central de dinamización cultural y económica en el interior provincial. El Festimiel, realizado el 11 de enero en Metán, convocó a 12.000 asistentes, integrando producción, identidad y música popular. El Festival El Seclanteño, el 10 de enero en Seclantás, reunió a 4.300 personas, destacando la cultura vallista y las tradiciones artesanales, con un promedio de ocupación del 89%. En Molinos, el Festival Nacional del Poncho, Doma y Folklore, desarrollado el 30 y 31 de enero, congregó a 4.000 asistentes en los Valles Calchaquíes, con un promedio de ocupación del 99%.

Por su parte, la Fiesta de la Vendimia, celebrada el 6, 7 y 8 de febrero en Animaná, reunió a 3.600 asistentes en torno a la identidad vitivinícola local.

La Serenata a Cafayate, uno de los eventos culturales más importantes del norte argentino, alcanzó el 100% de ocupación en su localidad sede e igual impacto positivo en los municipios de cercanía, evidenciando su fuerte capacidad de atracción y su impacto territorial. Además, registró un récord en la venta de entradas para su noche principal, consolidando su posicionamiento como uno de los encuentros más convocantes del calendario estival.

En cuanto al perfil del visitante, dentro del mercado externo, el 48,3% fue regional y el 44,4% europeo, con Brasil, España, Uruguay, Francia e Italia como principales países de origen.

El gasto promedio diario se ubicó en $137.437, con una estadía promedio de 4,5 noches. El 48% ya había visitado Salta alguna vez y dentro de estos, el 24,5% (o la mayoría) indicó haber visitado la provincia tres veces o más.