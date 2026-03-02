Se autoincriminó por hurto, pero la denuncia de su madre selló su detención

Un joven de 27 años confesó haber sustraído dinero y un celular, pero quedó aprehendido luego de que su madre radicara la denuncia formal.

Hoy 08:58

Una situación de fuerte tensión se registró en la madrugada de este lunes en Las Termas de Río Hondo, cuando Leandro Carlos Albarracín, de 27 años y domiciliado en el barrio Agua Santa, se presentó por sus propios medios en la Comisaría Comunitaria N° 50 para manifestar que le había robado a su madre.

Según se informó, alrededor de las 4 de la mañana el joven indicó que el día anterior había sustraído dinero en efectivo y un teléfono celular a su progenitora. Tras tomar conocimiento del hecho, la fiscal de turno, Dra. Pérez Vicens, dispuso inicialmente que continuara en libertad ambulatoria, ya que hasta ese momento no existía denuncia formal en su contra.

Minutos más tarde, la madre del acusado, una mujer de 51 años con domicilio en Sarmiento al 900 del barrio Agua Santa, se presentó en la dependencia policial y radicó la denuncia. Allí manifestó que el hecho ocurrió el 28 de febrero, cuando su hijo ingresó a su vivienda sin autorización y le sustrajo un teléfono celular Samsung color azul. Además, señaló que no sería un episodio aislado, ya que en otras oportunidades también le habría quitado distintos bienes, generándole perjuicios económicos y preocupación constante.

Ante la denuncia formal, la fiscal interviniente ordenó la aprehensión inmediata del joven, quien quedó alojado en la dependencia policial mientras se completan las actuaciones para su remisión al Ministerio Público Fiscal de Termas.

La causa fue caratulada como Hurto, y se dispusieron medidas de rigor como acta de inspección ocular, croquis ilustrativo y la intervención del Departamento de Robo y Hurto.

El caso expone un conflicto familiar que derivó en la Justicia y que tuvo un desenlace particular: el hijo decidió entregarse, pero fue la denuncia de su madre la que finalmente determinó su detención.