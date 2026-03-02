Ingresar
“Fuego amigo”: Kuwait derribó por error tres cazas de Estados Unidos

Se trata de tres F-15E Strike Eagles estadounidenses. "Los seis tripulantes se eyectaron sin problemas, han sido recuperados sanos y salvos y se encuentran en condición estable", informó el Pentágono.

Hoy 09:04

En el tercer día desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el sábado, el régimen iraní continuó este lunes con una ola de ataques en toda la región del Golfo, incluida Arabia Saudita, en lo que Washington y los países árabes consideraron una "peligrosa escalada".

En Kuwait, varios aviones de combate estadounidenses se estrellaron, según el ejército. Se está investigando la causa: el desplome de un avión fue grabado en video.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que tres F-15E Strike Eagles estadounidenses fueron derribados por error el domingo por la defensa aérea kuwaití.

“Los seis tripulantes se eyectaron sin problemas, han sido recuperados sanos y salvos y se encuentran en condición estable. Kuwait ha reconocido este incidente y agradece los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”, indicó el comunicado publicado en X.

“La causa del incidente está bajo investigación. Se publicará información adicional a medida que esté disponible”, agregó.

Esto ocurre después de que Israel y Estados Unidos atacaran Irán el sábado, en ataques que mataron al líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei.

