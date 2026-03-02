El petróleo y el gas se disparan y las bolsas caen por la guerra en Medio Oriente

El precio del barril de Brent llegó a dispararse un 14 por ciento.

Hoy 09:10

Los precios del petróleo y del gas se dispararon y las bolsas caen este lunes a raíz del conflicto en Medio Oriente desatado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán.

En las bolsas, el gran perjudicado fue el sector aéreo y del turismo, cuyas empresas registraron importantes caídas.

El precio del barril de Brent llegó a dispararse casi un 14% y el de West Texas Intermediate, cerca de un 12% en la apertura de los mercados tras el ataque que mató al guía supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, y a otros altos cargos.

El conflicto regional compromete el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial.

El Brent, referencia internacional del oro negro, ya había incorporado progresivamente una prima de riesgo geopolítico hasta situarse en 72 dólares el viernes, lejos de los 61 del inicio del año. A primera hora de este lunes, el barril de Brent del mar del Norte subía 9,7% y se situaba en 79,95 dólares, y el de WTI norteamericano ganaba 9%, hasta los 73,04 dólares.

El precio del gas europeo se disparó más del 20%, ya que la guerra pone en peligro las exportaciones de gas natural licuado proveniente del Golfo, en particular las cataríes.

Las bolsas, en baja

Tokio terminó la sesión con una caída de -1,4% y Hong Kong, de -2,1%. Todas las bolsas del continente cerraron en rojo, salvo la de Shanghái, que terminó la sesión con una leve subida de 0,5%.

En Europa, los mercados también abrieron a la baja. París bajaba 1,96%, Fráncfort 1,99%, Milán 2,13%, Londres 0,55% y Madrid 2,58%.

El gran damnificado fue el sector aéreo y del turismo. Las aerolíneas japonesas ANA y JAL se hundieron más de un 5%, la franco-neerlandesa Air France-KLM se desplomaba un 7,24% y la alemana Lufthansa lo hacía en un 5,77%.

Tendencia opuesta registraron las empresas energéticas, con fuertes ganancias en la apertura de las bolsas europeas: Shell (5,32%), BP (4,70%), Repsol (4,29%) o TotalEnergies (3,97%).

¿El petróleo romperá la barrera de los 100 dólares?

Tras el ataque del domingo a varios buques en la zona del Golfo, la Organización Marítima Internacional (OMI) llamó a las navieras a “evitar” la región. El precio de los seguros se volvió prohibitivo y las principales compañías confirmaron la suspensión de su paso por la zona.

En teoría, los países importadores de petróleo disponen de reservas, ya que los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) deben mantener 90 días de existencias de crudo, pero no se descarta que los precios superen los 100 dólares.

“En caso de una interrupción prolongada de los suministros a través de Ormuz, el petróleo crudo podría subir rápidamente hasta los 100 dólares por barril (...) especialmente si se produjeran ataques contra las instalaciones petroleras de la región”, subraya Eurasia Group.

La última vez que los precios del crudo superaron esa barrera fue al inicio de la guerra en Ucrania, al unísono con los precios del gas, lo que contribuyó a un ciclo inflacionista prolongado. En respuesta a la guerra en Irán, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, un volumen superior al previsto.