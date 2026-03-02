Fiesta en el Parque Aguirre: Asociación Amigos del Corso destacó el trabajo de la Municipalidad

La presidente de la Asociación Amigos del Corso, Cristina Farias, destacó que el regreso del corso 2026 de Santiago del Estero "fue emocionante" ya que posibilitó a las agrupaciones mostrar su espectáculo ante una gran cantidad de público.

Hoy 09:51

"Reconocemos a la intendente de la Capital, Norma Fuentes, y al municipio el apoyo para poder realizar este mega evento para la población, que en las dos noches concurrieron muchísimas personas", indicó.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Farías remarcó, además: "Felicitamos a todas las agrupaciones, comparsas murgas y carrozas que se lucieron con su puesta en escena, que nos mostraron y brindaron todo el espectáculo que vivieron los vecinos durante las dos noches".

Sostuvo que el resultado "fue un arduo trabajo de cada agrupación para llevar lo mejor al corso santiagueño y lucirse con lo mejor de las elaboraciones de sus vestuarios; y así poder brillar y hacer crecer los corsos y atraer más el turismo a Santiago".