Ataques epilépticos en mascotas: cómo actuar y cuándo preocuparse, según un veterinario

Los episodios convulsivos en perros y gatos pueden generar pánico, pero saber cómo reaccionar puede marcar la diferencia. Consejos clave para asistir a tu mascota y evitar riesgos innecesarios.

Hoy 10:34

Tener mascotas es cada vez más habitual en los hogares y, con ello, también crecen las responsabilidades de cuidado. En ese marco, los especialistas advierten sobre una situación que puede generar gran angustia: los ataques epilépticos en animales.

El veterinario Alfredo Molina sostiene que este tipo de episodios “son uno de los mayores sustos que puede darte tu mascota”, pero remarca que actuar con calma y conocimiento puede ayudar a proteger su salud.

Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), en España viven más de 20 millones de animales domésticos, con los perros y gatos como los más elegidos. A su vez, la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) registra millones de animales identificados, lo que refleja el creciente vínculo entre las familias y sus mascotas.

Epilepsia idiopática en mascotas: qué es y a quién afecta

La epilepsia idiopática es una de las formas más comunes en animales. Suele presentarse en perros o gatos sanos menores de ocho años y provoca convulsiones recurrentes durante un período prolongado.

Aunque el término puede sonar alarmante, Molina explica que en la mayoría de los casos no implica consecuencias graves si se controla correctamente.

Qué hacer si tu mascota sufre un ataque epiléptico

El especialista recomienda seguir una serie de pasos clave:

1. Mantener la calma

Aunque resulte difícil, la mayoría de las crisis duran solo unos minutos.

2. Garantizar un entorno seguro

Retirar objetos con los que el animal pueda golpearse y colocarlo en un sitio tranquilo.

3. Reducir estímulos

Apagar luces fuertes, televisión o ruidos que puedan alterarlo.

4. No acercar las manos a la boca

Durante la convulsión, el animal podría morder de manera involuntaria.

5. Acompañar sin invadir

Cuando el episodio termina, la mascota suele quedar desorientada y cansada, por lo que conviene vigilarla con calma.

Molina aclara que no siempre es necesario acudir de urgencia a una clínica veterinaria. Solo se recomienda consultar si los ataques se repiten, duran demasiado o aparecen otros síntomas.

Consecuencias posibles y calidad de vida

Un estudio impulsado por la empresa de nutrición animal Purina indica que la epilepsia idiopática puede afectar la cognición de los perros y aumentar sus niveles de estrés, especialmente después de las crisis.

Entre los efectos observados se incluyen:

* Menor capacidad de entrenamiento

* Atención reducida

* Desorientación o deambulación sin objetivo

* Dificultades para reconocer personas conocidas

Los especialistas advierten que, cuanto más frecuentes sean los episodios, mayor será el impacto en la calidad y esperanza de vida del animal.

La clave: información y serenidad

Los veterinarios coinciden en que conocer cómo actuar ante una crisis epiléptica puede evitar lesiones, reducir el estrés del animal y ayudar a tomar decisiones acertadas.

La recomendación final es clara: observar, registrar la frecuencia de los episodios y mantener contacto con el veterinario de confianza para un seguimiento adecuado.