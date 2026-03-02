Ingresar
Definen temáticas de capacitación para agentes y operadores judiciales

Los encuentros se organizaron por fuero (laboral, civil y comercial y penal) y se concretaron en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales.

Hoy 10:41

La Dra. Ana Rosa Rodríguez, vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia y en su carácter de vocal supervisora del Centro Único de Capacitación (CUC) del Poder Judicial, mantuvo reuniones con magistrados de los Fueros Civil, Penal y Laboral, así como también con funcionarios de organismos jurisdiccionales y administrativos, con el objeto de articular un trabajo conjunto en cuanto a la planificación de la agenda académica de 2026.

Participaron en los encuentros, las Dras. María Alejandra Soria Vildósola y Josefina Filippi, directora y coordinadora ejecutiva del CUC, respectivamente; la titular del Ministerio Público Fiscal, Dra. Olga Mariela Bitar de Papa, funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y de distintos organismos de la institución.

En cada uno de ellos, los profesionales intercambiaron puntos de vista sobre diversos aspectos, como los temas sobre los que urge actualizarse, los inconvenientes que se presentan en el trabajo diario y propuestas de temáticas sobre distintas materias para eventuales capacitaciones, tanto presenciales como virtuales.

