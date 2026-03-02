El intendente Ruiz anunció un incremento salarial del 42,4% para los municipales de Clodomira

La medida es adoptada en consonancia con lo dispuesto por el gobernador Elías Suárez para toda la administración pública provincial, luego de un período de tratamiento junto con todos los sectores sindicales que forman parte de la Mesa de Diálogo y Trabajo.

Hoy 10:47

Daniel Ruiz anunció oficialmente este lunes por la mañana un aumento salarial para toda la masa de trabajadores municipales de Clodomira, con un incremento del 42.4% para el personal de planta permanente y contratado. Además de un 23% para las asignaciones por hijo, a partir de este mes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Reunido con los representantes de las distintas áreas en la sala principal del palacio comunal, el intendente Ruiz hizo el anuncio acompañado por miembros de su gabinete.

La medida es adoptada en consonancia con lo dispuesto por el gobernador Elías Suárez para toda la administración pública provincial, luego de un período de tratamiento junto con todos los sectores sindicales que forman parte de la Mesa de Diálogo y Trabajo.

Antes de tomar esta decisión para la familia municipal de Clodomira, el equipo de trabajo que encabeza el intendente Ruiz analizó cuidadosamente la situación financiera de la comuna, con el objetivo de otorgar este importante incremento salarial, sin poner en riesgo el orden de las finanzas y garantizar la correcta prestación de servicios básicos a los vecinos, además de seguir adelante con el plan de obras y mejoras previstas para este año.

En este marco, el mandatario clodomirense destacó el impacto que tendrá este incremento en la economía de cada una de las familias de los trabajadores municipales, que a su vez se trasladará a la comunidad mediante la posibilidad de ampliar la capacidad de consumo.

Esta medida toma mayor relevancia si se tiene en cuenta el complejo panorama nacional, con el aumento permanente de precios de los productos de mayor consumo, que se contrapone con el recorte de los recursos destinados a las provincias y que a su vez llegan a los municipios.

No obstante, el manejo responsable de los recursos permite a la actual gestión municipal otorgar este importante incremento que supera por más de 10 puntos los últimos índices de inflación.

Según precisaron, los empleados de la comuna percibirán un aumento del 42,4 % con el sueldo del mes de marzo, incremento que será equivalente a dicho porcentaje calculado sobre cada asignación del personal. Además de un incremento del 23% aproximadamente para las asignaciones familiares.

En tanto, el pago de la ayuda escolar será de 280.000 por hijo.