Un momento soñado: nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Este lunes 2 de marzo se produjo el nacimiento y se conocieron los primeros detalles del parto.

Hoy 11:18

Este lunes 2 de marzo nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Italia. Se trata del primer hijo del matrimonio, quienes se casaron en Argentina el 20 de julio de 2024.

Pilar Smith dio detalles de la linda noticia del nacimiento de la hija del matriomio en Radio La Red AM 910, al precisar que la bebé de la cantante y el futbolista nació en la madrugada del lunes y pesó 3 kilos.

La periodista adelantó que el nombre de la bebé empieza con la letra G, manteniendo aún la reserva de la pareja quien aún no dio a conocer públicamente el nombre elegido para su primera hija. Y al rato desde su cuenta en la red social X amplió: "Según los medios italianos se llama Gia, la hija de Oriana y Paulo".

El portal italiano Corriere Dello Sport pasadas las 10 horas de Argentina confirmó la noticia del nacimiento de la bebé de Oriana y Paulo. Según el citado medio, el nombre elegido para la niña es Gia y nació en el Ospedale Gemelli de Roma. El parto estaba previsto en un principio para el 11 de marzo pero se terminó adelantando unos días.

Oriana Sabatini había expresado su deseo de dar a luz en Argentina para estar cerca a su familia pero finalmente optaron que el parto sea en Italia por la agenda futbolística de su marido.

“Había pensado hacerlo en Argentina por la familia, pero es difícil… La niña nacerá en Italia. Ante todo porque quiero un parto natural, si es posible, y además porque quiero que el padre esté aquí”, había expresado la artista en una reciente entrevista.

Catherine Fulop y Ova Sabatini habían viajado especialmente a Italia para estar presentes en el parto, el cual tenía fecha para los primeros días de marzo.

La actriz había subido una postal de la familia en el aeropuerto tras el reencuentro junto a dos corazones con los colores del club Roma donde juega Paulo Dybala.