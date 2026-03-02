Múkdise sobre el discurso de Javier Milei: “El tono de tensión y agravio permanente se volvió cansador”

El diputado nacional por Santiago del Estero, Jorge Múkdise, habló con Radio Panorama cuestionó el discurso del presidente durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y consideró que se trató de un mensaje marcado por la confrontación y la provocación.

Hoy 11:21

“El acto fue la apertura de las sesiones ordinarias, nunca tan ordinarias como la de ayer. Fue un mensaje que funciona con una lógica binaria: compararnos en términos relativos, es decir, ‘yo no soy bueno, pero el otro es peor’. A partir de una provocación constante, imaginaba que iba a ser un discurso en esa tesitura, pero por momentos el tono de tensión y de agravio permanente se volvió cansador”, señaló el senador en diálogo con Radio Panorama.

Múkdise consideró que ese tipo de intervenciones no deberían generar respuestas políticas, ya que , según explicó, terminan alimentando una puesta en escena dirigida a un público desencantado que consume más el mensaje violento que el debate sobre los problemas estructurales del país.

“Para mí fue una gran desilusión. No porque esperara algo mucho mejor, sino porque no imaginaba que fuera tan malo como terminó siendo. Concretamente, no hubo anuncios para las provincias, algo que podría haber sido un buen mensaje”, afirmó.

El legislador sostuvo que el discurso omitió referirse a la caída de la actividad económica, que, según indicó, provocó el cierre de más de 22.000 empresas y la pérdida de unos 290.000 puestos de trabajo.

“Se habla de crecimiento, pero en realidad se trata de una recuperación parcial tras la caída de 2024, muy selectiva y concentrada en sectores poco intensivos en mano de obra, como la minería y la energía, especialmente el gas y el petróleo. El campo tuvo una cosecha récord, pero con un dólar alto y costos elevados, la rentabilidad se desplomó. Tienen productos, pero no tienen precios”, explicó.

También mencionó retrocesos en otros sectores: “La construcción cayó un 25% y la industria un 17%. Algunos hablan directamente de ‘industricidio’. Yo entiendo que debemos avanzar hacia una economía más abierta, pero también creo que debe existir cierto equilibrio. No hablo de proteccionismo extremo, sino de lo que hace cualquier país para defender su trabajo”.

En ese sentido, comparó la situación local con decisiones comerciales internacionales: “El propio Donald Trump aplicó aranceles del 40 o 50% a productos de China, y nosotros debemos competir con una economía que no tiene las mismas condiciones laborales ni controles”.

El diputado también criticó el tono del mensaje presidencial y la dinámica parlamentaria actual: "Me da vergüenza y bronca. La mayoría de los diputados de todas las bancadas trabajamos seriamente, viajamos largas distancias y cumplimos jornadas extensas, pero todo se reduce a cinco minutos de escenas bochornosas que no representan a la mayoría. Ayer hubo apenas cuatro o cinco legisladores que respondieron a las provocaciones, pero el Presidente las buscó permanentemente porque forman parte de su estrategia comunicacional”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó el uso de consignas y descalificaciones durante el discurso: “En vez de hablar de datos, repitió varias veces la palabra ‘cuca’ y sumó referencias que sirven para la confrontación, pero no para analizar la realidad”.

Múkdise advirtió que esa lógica termina perjudicando a las instituciones democráticas: "El mensaje apunta a desprestigiar la política y al Congreso, que es uno de los pilares de la democracia. Si alguien se queda solo con esos minutos televisivos, concluye que todo es un desastre, cuando en realidad hay mucho trabajo serio que no se muestra”, expresó.

Asimismo, señaló que el discurso tuvo un fuerte componente simbólico y orientado a redes sociales. “Fue una puesta en escena pensada para generar picos en redes y contenido político para su electorado. Se habló de enviar decenas de reformas y de leyes que supuestamente no se modifican hace décadas, lo cual no es cierto. El derecho es una ciencia viva: las normas se reforman continuamente para adaptarse a los cambios sociales”, afirmó.

Finalmente, reflexionó sobre el impacto del mensaje en la ciudadanía, especialmente en los jóvenes: “Cada gobierno que asume dice que va a refundar el país. Los que tenemos algunos años sabemos que la Argentina no se refunda cada cuatro años, sino que evoluciona con su historia. Cambiar una ley no transforma automáticamente la realidad de la gente. A veces los efectos demoran o no son los esperados”, concluyó.