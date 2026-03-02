Continúan abiertas las inscripciones en el Instituto San Martín de Porres

Ofrecen las carreras de Técnico Superior en Radiología, Laboratorio, Instrumentación Quirúrgica, Hemoterapia y, además, de Trabajo Social.

Hoy 11:38

En el Instituto de Estudios Superiores San Martín de Porres (ISMP) continúan abiertas las inscripciones para el ingreso 2026. La propuesta académica incluye las carreras de Técnico Superior en Radiología, Laboratorio, Instrumentación Quirúrgica, Hemoterapia y además de Trabajo Social, carreras cortas, de 3 y 4 años de duración.

El ISMP otorga títulos oficiales con validez nacional, lo que permite continuar la formación académica, en este sentido, el ISMP articula con la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), que ofrece una amplia propuesta para continuar los estudios, tanto en modalidad presencial como a distancia, facilitando la continuidad en la formación académica de los graduados.

La inscripción se realiza mediante un proceso simple, que consiste en completar un formulario online y adjuntar copia del título secundario o constancia de finalización de estudios, junto con una foto del DNI.

Con una propuesta educativa sólida, una trayectoria de más de 70 años, un equipo docente de excelencia, infraestructura moderna y funcional que garantiza un entorno propicio para el dictado y aprendizaje, el Instituto San Martín de Porres se posiciona como una opción formativa estratégica para quienes buscan capacitación profesional, pronta inserción laboral y proyección académica.

Quienes deseen inscribirse o recibir más información pueden comunicarse por WhatsApp al 3855169938 o personalmente de lunes a viernes de 17 a 21.