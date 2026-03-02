Tras agonizar dos días, murió Mansoureh Khojasteh, la esposa del líder iraní Ali Khamenei

La noticia fue confirmada por la agencia local Iran International. Tenía 78 años y había resultado herida tras el ataque de Israel y Estados Unidos en el que murió su esposo.

Hoy 12:27

Mansoureh Khojasteh, esposa del líder iraní Ali Khamenei, quien murió el sábado en ataques estadounidenses e israelíes, falleció luego de agonizar por más de 48 horas. Tenía 78 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según Iran International, Khojasteh resultó herida en los ataques y estuvo en coma hasta su muerte en las últimas horas. Fue en el mismo ataque donde el comandante supremo de la Guardia Revolucionaria resultó abatido.

Te recomendamos: Por la muerte de Khamenei: Irán nombró al ayatollah Alireza Arafi para integrar el consejo de liderazgo interino

Las circunstancias de sus lesiones y posterior fallecimiento no fueron reveladas por las agencias estatales, aunque se supo que Khojasteh había quedado muy mal herida, tras el ataque conjunto llevado a cabo por Estados Unidos e Israel.

La ofensiva militar que acabó con la vida del ayatollah Ali Khamenei hizo que la escalada violenta entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensifique. Desde entonces, hay fuego cruzado no sólo de los países implicados en el conflicto bélico. Existe un sin número de denuncias por parte de otros países que fueron atacados con misiles y drones por parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

Te recomendamos: Trump dijo que la muerte de Ali Khamenei es “justicia para el pueblo de Irán” y “la mayor oportunidad para que recupere su país”

Tanto el presidente Donald Trump, como el primer ministro Benjamín Netanyahu, líderes de ambas potencias, insisten en que se trata de operaciones necesarias para neutralizar amenazas consideradas “inminentes”, incluyendo peligros vinculados al programa nuclear, su sistema de misiles balísticos y, la más ambiciosa: crear las condiciones para un “cambio de régimen”; aunque desde Washington nieguen dicho cambio.

Fue el propio secretario de Defensa de EEUU., Pete Hegseth, quien afirmó este lunes que el operativo en el Golfo se centra en la destrucción de misiles, instalaciones de producción de misiles, activos navales y otras infraestructuras de seguridad iraníes, desestimando un cambio de régimen en Irán.

Te recomendamos: Murió Ali Khamenei, el ideólogo de brutales asesinatos y atentados que comandó el poder real de Irán

Por lo pronto, las agresiones bélicas continúan. Israel lanzó este lunes una ofensiva con cientos de bombas que crearon lo que militarmente se conoce como un "anillo de fuego" sobre Teherán.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní informó sobre una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos del territorio israelí, donde se escucharon explosiones, por caso, en las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv.