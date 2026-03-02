Tras quedar apuntado por la salida de Gallardo, vuelve el “Huevo” Acuña en River

El defensor pasó los últimos tres partidos del ciclo del Muñeco fuera del equipo y esta noche sería nuevamente titular cuando el equipo visite a Independiente Rivadavia, en Mendoza.

Hoy 12:37

No fue una semana más para River Plate. La salida de Marcelo Gallardo, tras una seguidilla de malos resultados y una interna que generó cortocircuitos en el vestuario, dejó al plantel golpeado y a la espera de la llegada de Eduardo Coudet. Para los hinchas, la partida del DT más ganador de la historia resultó muy dolorosa y la bronca apuntó a varios futbolistas, con Marcos Acuña como uno de los más señalados.

El “Huevo” salió a los 15 minutos del segundo tiempo en la derrota ante Argentinos Juniors y luego no volvió a sumar minutos. A ese vestuario caliente en La Paternal le siguió un cuadro febril que lo marginó de los partidos frente a Vélez y Ciudad de Bolívar. Más tarde, integró el banco en el triunfo ante Banfield. En medio del clima adverso, el lateral utilizó sus redes sociales para realizar un descargo, consciente de que había quedado en el centro de la escena.

Con el interinato de Marcelo Escudero, Acuña volvería a la titularidad. Fue uno de los jugadores más regulares de 2025, aunque inició este año con una lesión. Las actuaciones de Matías Viña no terminaron de convencer y el juvenil Facundo González tampoco dejó buenas sensaciones en su oportunidad, por lo que su regreso aparece como una decisión lógica.

Con el Mundial cada vez más cerca y la necesidad de recuperar ritmo, Acuña buscará dar vuelta la página. Este lunes, ante Independiente Rivadavia, intentará empezar a reencontrarse con su mejor versión física y futbolística, algo que en la temporada pasada también le demandó algunos partidos.

River viajó completo a Mendoza y espera la era Coudet

En Núñez confían en que la llegada del “Chacho” renueve energías y permita recuperar la armonía perdida en los últimos meses. Por eso, a Mendoza viajaron todos los integrantes del plantel, incluidos los futbolistas lesionados, en un gesto de unidad para iniciar una nueva etapa.

Tras el duelo frente a Independiente Rivadavia, el equipo quedará a la espera del inicio formal del ciclo Coudet, con la expectativa de dejar atrás la turbulencia y reencauzar el rumbo en el Torneo Apertura.