Fuerte rumor en Hollywood: aseguran que Zendaya y Tom Holland se habrían casado en secreto

La versión surgió tras una declaración inesperada del estilista de la actriz en plena alfombra roja. La pareja mantiene silencio y crecen las especulaciones sobre una boda privada.

Hoy 12:48

Un verdadero revuelo sacudió al mundo del espectáculo luego de que trascendiera que Zendaya y Tom Holland se habrían casado en secreto, en una ceremonia reservada y lejos de los flashes.

La versión tomó fuerza este domingo en Los Ángeles, durante la alfombra roja de los premios del Sindicato de Actores, cuando el estilista de la actriz, Law Roach, deslizó la información en diálogo con la prensa.

“La boda ya se celebró. Se la perdieron”, afirmó ante cámaras, sin ofrecer detalles sobre la fecha ni el lugar del supuesto enlace.

Una relación que creció lejos del ruido mediático

Zendaya y Holland se conocieron en 2017 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, donde interpretaron a los personajes principales del universo Marvel. Desde entonces, la química entre ambos alimentó rumores durante años, aunque la relación se confirmó recién en julio de 2021, cuando fueron fotografiados besándose en el auto del actor.

A partir de ese momento, eligieron mantener un perfil bajo, con escasas apariciones públicas juntos y pocas referencias a su vida privada, pese a consolidarse como dos de las figuras más influyentes de la industria.

En los últimos años, Zendaya protagonizó éxitos como Dune: Part Two y Challengers, mientras que Holland continúa vinculado a la franquicia del Hombre Araña y otros proyectos cinematográficos.

El anillo, las pistas y el silencio oficial

Las versiones de compromiso comenzaron a circular con fuerza en enero de 2025, cuando la actriz apareció en los Globos de Oro con un llamativo anillo de diamantes. Meses después, la información fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja.

En febrero de este año, nuevas imágenes de Zendaya con un anillo de oro reavivaron las especulaciones sobre una posible boda íntima, teoría que ahora cobra fuerza tras las declaraciones de Roach.

Hasta el momento, ninguno de los dos actores se pronunció públicamente. Según informó CNN, representantes de ambos fueron contactados para confirmar o desmentir la versión, aunque no hubo respuestas oficiales.

Por ahora, el misterio continúa y Hollywood sigue pendiente de una confirmación que podría convertir el rumor en noticia.