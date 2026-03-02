“El ahorro no era significativo”: Caputo descartó un canje para bajar vencimientos de deuda

El ministro de Economía de la Nación aseguró que el costo de emitir nuevos bonos a los acreedores era más alto que el alivio financiero en el corto plazo. Insistió en que buscará que salgan los dólares "del colchón".

Hoy 12:51

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, descartó una operación de administración de deuda y un canje voluntario ante los tenedores de bonos para bajar la cantidad de vencimientos de los próximos años. "El ahorro no era significativo", sentenció el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo reiteró una idea que había planteado en las últimas semanas: que el Gobierno no tiene en sus planes un regreso al mercado internacional de deuda en Wall Street. En lugar de eso, auspiciará una salida de dólares "del colchón" para que circulen y sirvan de financiamiento a la economía. Calculó que hay unos US$ 170.000 millones ahorrados.

En ese sentido, el ministro de Economía descartó un canje voluntario de deuda, una idea que circuló entre fondos de inversión de Wall Street como una solución para que el Gobierno descomprima la cantidad de pagos de deuda próximos.

"Hacer un canje del (Global) 2029 y 2030 como se pensó, al final cuando uno hace los números finitos y asumiendo participación promedio de 60%, se ve que el ahorro en términos de flujos no era significativo", dijo Caputo en una entrevista con El Cronista Stream. Estimó ese ahorro en torno de los 1.000 o 1.500 millones de dólares.

"Entregar nuevos bonos iba a representar un esfuerzo fiscal más grande, por tener que reemplazarlos por bonos con cupones de interés más alto", dijo para cerrar esa posibilidad. Entre 2026 y 2027 el Gobierno afronta vencimientos de bonos por US$ 14.000 millones.

El presidente Javier Milei había dado argumentos sobre por qué el Gobierno apuntaba a evitar el regreso a Wall Street. Entre esas razones, esgrimió que la estrategia oficial será que haya menos bonos argentinos en circulación para que su precio suba, que eso empuje el riesgo país.

Por otra parte, Caputo aseguró que "el mejor escudo contra un shock externo es tener los fundamentals en orden", en referencia a sostener el orden fiscal y una política monetaria contractiva. "Cada vez que un país estornudaba a la Argentin le agarraba gripe porque siempre fue un país con macro desordenada", planteó.

"Apuntamos a reducir fuertemente la dependencia de Wall Street y desarrollar nuestro mercado de capitales propio, el ahorro está solo en los colchones. Esa gente en lugar de estar perdiendo intereses podría ayudar a crecer al país y ganar intereses sobre ese ahorro", continuó el ministro.

Calculó que hay ahorrados "tres veces la cantidad de depósitos en pesos medidos en dólares", lo que estimó en alrededor de US$ 170.000 millones. "Buscamos en Argentina cambios estructurales que sirvan y perduren en el futuro", concluyó al respecto.