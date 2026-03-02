Luciano Castro recibió el alta médica y deberá cumplir un riguroso tratamiento

El famoso continuará con terapia ambulatoria mientras se prepara para volver al rodaje de la ficción de Sebastián Ortega.

Hoy 12:57

En Lape Club Social (América TV) confirmaron que Luciano Castro recibió el alta médica, una noticia que trae alivio en medio de su proceso de recuperación.

La periodista Paula Varela detalló: "Es una buena noticia. Recordemos que él tiene que ponerse a grabar la segunda temporada de la ficción de Sebastián Ortega, una ficción que él está haciendo con Carla Peterson, entre las que también están en el elenco Leticia Siciliani, su excuñada. Él se internó en una clínica que tenía cierta movilidad, no era algo de extremo cuidado, que él lo decidió por voluntad propia y que fue a pasar un tiempo para recuperarse".

Sobre el estado actual del actor, Varela agregó: "Me dicen: 'Alta, transitoria y terapia ambulatoria'. ¿Qué significa esto? Él estaría ahora fuera de esta clínica, pero continúa la terapia, no es que él soltó, ya está. Él sigue, tiene que ir, tiene que reportarse, tiene una persona con la que se comunica, le van haciendo un seguimiento".

La periodista también aclaró que el alta no implica el fin del tratamiento: "Lo que me dicen es que si ellos ven que no está funcionando o él vuelve a pedir ayuda, obviamente tiene que volver a la internación permanente como tuvo hasta ahora".

Además, sumó: "Me dicen que él ya se reencontró con los hijos, con la familia, que está muy bien".

En cuanto a lo que lo llevó a atravesar este momento, Varela recordó: "Estaba mal, la estaba pasando mal con toda la situación, con todo lo mediático. Se le habían filtrado los audios de Luciano Castro y eso lo afectó mucho".