Con Gabriel Deck como figura, Argentina se recuperó con un claro triunfo sobre Panamá

El seleccionado argentino, que volvió a contar con Tortuga y Facu Campazzo, se impuso por 101-75 en el estadio de Obras por la segunda ventana clasificatoria al Mundial de 2027.

Hoy 20:44

La Selección Argentina de Básquet reaccionó a tiempo, elevó su nivel y consiguió una victoria contundente. Fue triunfo 101-75 ante Selección de Panamá de Básquet, con grandes actuaciones de Facundo Campazzo y Gabriel Deck, para asegurar la clasificación a la segunda fase.

El base fue la gran figura con 25 puntos y 10 asistencias, mientras que su compañero en el Real Madrid también sumó 25 unidades. Aportaron además 12 puntos Nicolás Brussino y Juan Ignacio Marcos. En el conjunto panameño se destacaron Iverson Molinar, con 16 tantos, y Ernesto Oglivie, con 14.

Argentina comenzó apoyada en la jerarquía de Campazzo y Deck, con mayor ritmo ofensivo. Sin embargo, la verticalidad panameña complicó y el marcador quedó igualado en 12 a mitad del primer cuarto. La paridad se rompió con una mejora notable en la efectividad: la Albiceleste cerró el parcial con 6 triples en 9 intentos y se fue arriba 29-18.

En el segundo cuarto, Panamá mantuvo intensidad con Molinar como eje ofensivo. Argentina aceptó el golpe por golpe y sostuvo la ventaja gracias a la movilidad de balón, con ocho jugadores distintos anotando. Pese a ello, el rival se mantuvo en juego y el descanso llegó con el conjunto de Pablo Prigioni arriba 48-41.

En el tercer cuarto, Argentina no logró afirmarse del todo en defensa, pero la conducción de Campazzo sostuvo al equipo al frente. Una defensa zonal, con buenos aportes de Agustín Cáffaro en ayudas y relevos, permitió recuperar balones y correr la cancha. Así, el seleccionado amplió la diferencia y entró al último parcial con ventaja de 71-58.

En el tramo final, la dupla del Real Madrid volvió a marcar el ritmo y Juani Marcos aportó desde el perímetro. Allí Argentina encontró su mejor versión, quebró definitivamente el partido y cerró una victoria amplia que puede resultar clave pensando en la siguiente fase.

Con una imagen renovada y un rendimiento colectivo sólido, la Albiceleste cerró la ventana con una actuación convincente y el boleto asegurado a la próxima instancia.