Con los regresos de Gabriel Deck y Facu Campazzo, Argentina busca la recuperación ante Panamá

El equipo de Prigioni buscará cerrara la segunda ventana clasificatoria con un triunfo.

Hoy 15:38

La Selección Argentina de Básquet enfrentará este lunes a Selección de Panamá de Básquet desde las 18.30 en el Estadio Obras Sanitarias, por la cuarta fecha del Grupo D de las Eliminatorias FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027. El encuentro será televisado por TyC Sports.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni viene de sufrir una dura derrota ante Selección de Uruguay de Básquet por 44-61, en un partido donde mostró una producción ofensiva muy baja. El traspié encendió las alarmas y obliga a una rápida reacción para no complicar el camino hacia la clasificación.

La buena noticia para la “Albiceleste” es el regreso de dos piezas claves: Facundo Campazzo y Gabriel Deck. Los jugadores del Real Madrid aportan experiencia, ritmo de juego y capacidad anotadora, factores determinantes en un duelo que puede marcar el rumbo del grupo.

Panamá llega con el ánimo en alza tras vencer ajustadamente a Selección de Cuba de Básquet por 84-81, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos en la tabla y mantenerse en carrera.

Actualmente, Argentina acumula 5 unidades en el Grupo D y, en caso de conseguir la victoria ante los centroamericanos, podría asegurar su boleto a la segunda ronda clasificatoria. El margen de error es mínimo y el conjunto nacional necesita recuperar su mejor versión para encaminar la clasificación al Mundial de Qatar 2027.

