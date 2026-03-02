Santiagueña en Medio Oriente contó cómo vive el conflicto: “Lamentablemente, hemos tenido que acostumbrarnos a ver misiles en el cielo”

Así lo expresó Vanesa Simón, bailarina santiagueña que desde hace un tiempo se encuentra radicada en los Emiratos Árabes Unidos, hablando con Noticiero 7 sobre el difícil momento que les toca atravesar a causa del conflicto bélico.

Hoy 15:41

La artista santiagueña Vanesa Simón, radicada actualmente en los Emiratos Árabes Unidos, contó cómo se vive la situación de tensión en la región tras los recientes ataques con misiles en el marco del conflicto con Irán.

Simón explicó que se encuentra trabajando en el emirato de Ras al-Jaimah, ubicado a unos 40 minutos del centro de Dubái, en una zona del Golfo que se sitúa frente al territorio iraní.

“Estamos bastante cerca y por eso lo que se vive es intenso. Tratamos de mantener la calma y confiar en la seguridad del país. No digo que haya un lugar ideal para estar en una situación así, pero aquí, por la forma en que se maneja el gobierno, se transmite cierta tranquilidad”, remarcó Siimón en diálogo con Noticiero 7.

La artista señaló que, aunque la zona es considerada segura, el clima es de nerviosismo por la situación regional. Contó que en los últimos días pudieron observar actividad militar en el cielo.

“Lo que vemos son los sistemas de defensa, los contramisiles que salen desde Emiratos cada vez que Irán lanza uno. Literalmente los vemos en el cielo. Es algo a lo que, lamentablemente, hemos tenido que acostumbrarnos estos últimos días para poder mantener la calma”, explicó.

Simón también advirtió sobre la circulación de información falsa en redes sociales. En ese sentido, mencionó un video viral que mostraba una supuesta explosión en el Burj Khalifa.

“Hay muchos videos que no son reales o que están exagerados. Lo que ocurre muchas veces son restos de drones o misiles interceptados que caen. Eso puede generar daños e incluso víctimas, pero no se trata de bombardeos directos a lugares emblemáticos como se difunde”, aclaró.

Según describió, la población vive la situación de manera diversa: mientras algunos continúan con su rutina habitual, otros se muestran más preocupados. En su entorno laboral, integrado por trabajadores de distintos países, intentan mantenerse informados con fuentes confiables y apoyarse mutuamente.

Simón reside en Emiratos desde el año pasado, tras haber trabajado previamente en Turquía. Actualmente cumple funciones de coordinación y logística en el área de entretenimiento de un hotel internacional, donde también se desempeña como bailarina y manager.

Respecto del impacto del conflicto en la actividad turística, indicó que los aeropuertos permanecen cerrados y que muchos visitantes no pueden regresar a sus países.

“Los hoteles siguen funcionando, pero no ingresan nuevos huéspedes. A quienes ya estaban alojados se les brinda alojamiento gratuito hasta que puedan viajar. El turismo es central aquí, por eso intentan sostener todo de la mejor manera posible”, comentó.

Finalmente, destacó que la población local mantiene la calma y confía en las autoridades: "Se nota que es un país con muchos recursos y con un sistema de seguridad fuerte. La gente confía en su gobierno y eso transmite tranquilidad. Lo más impresionante es ver la actividad aérea: los misiles interceptados, las explosiones a lo lejos, las ventanas que vibran. Es algo impactante, pero el sistema de defensa funciona”, concluyó.