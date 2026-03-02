Coudet dirigió la práctica en Alavés en medio de los rumores que lo vinculan a River

Mientras crecen las versiones de su próxima llegada al Millonario, el técnico argentino lideró el entrenamiento de este lunes en España.

Eduardo Coudet es el principal apuntado para reemplazar a Marcelo Gallardo en el banco de River Plate, pero su arribo todavía no está cerrado. A la espera de confirmaciones oficiales, el entrenador encabezó este lunes la práctica de Deportivo Alavés y continúa al frente del equipo español.

El “Chacho” dirigió el entrenamiento en la ciudad deportiva y prepara el próximo compromiso por La Liga, que será este domingo como local frente a Valencia CF. Por el momento, no hubo acuerdo para la rescisión de su contrato y desde River negocian una indemnización para destrabar su salida. Si no surgen nuevos inconvenientes, la situación podría resolverse en las próximas horas.

En medio de las versiones, el propio Coudet declaró tras la derrota 2-0 ante Levante UD: “Sinceramente, no me llamó River. La gente que cubre el club sabe que lo que estoy diciendo es la verdad”. Sin embargo, minutos después, Cristian Bragarnik, su representante, aseguró que la dirigencia del “Millonario” se comunicó formalmente para avanzar en su contratación.

Mientras se define el futuro del entrenador, River se enfoca en lo inmediato. Esta noche visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza con Marcelo Escudero como técnico interino. El partido aparece como clave para el equipo de Núñez, que busca recuperarse futbolísticamente en plena transición.