Coudet se desvinculó de Alavés y tiene todo listo para llegar a River: ¿cuándo asume?

El Chacho dirigió la práctica de esta mañana y luego se despidió de sus dirigidos tras confirmarles que dejará el club.

Hoy 19:54

El acuerdo es total. Eduardo Coudet tiene todo arreglado para convertirse en el nuevo entrenador de River Plate hasta diciembre de 2027 y está a horas de ser oficializado como el sucesor de Marcelo Gallardo. Este lunes por la mañana se despidió de su plantel en Deportivo Alavés y luego se terminó de sellar el entendimiento entre los clubes para que viaje a la Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La indemnización fue pactada entre ambas dirigencias para evitar que el DT presentara la renuncia, una figura mal vista en el fútbol español. Aunque el monto no trascendió, sería considerablemente menor al millón de euros que habían señalado algunos medios europeos.

Tras la derrota del viernes frente a Levante UD, Christian Bragarnik reconoció contactos formales con la institución de Núñez. Durante el fin de semana se realizaron videollamadas entre Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli, por el lado de River, y Coudet junto a su representante. En esos encuentros se ratificaron las condiciones previamente conversadas y quedó confirmado el nuevo vínculo.

En la práctica matutina en el predio Ibaia, el entrenador de 51 años comunicó su salida al plantel y recibió el tradicional “paseíllo” de despedida. Incluso ya suena Quique Sánchez Flores como posible reemplazante en el conjunto vasco. Luego, Coudet y parte de su cuerpo técnico comenzaron los preparativos para viajar a Buenos Aires.

Mientras tanto, River visitará esta noche a Independiente Rivadavia en Mendoza, con Marcelo Escudero como interino. Tras el encuentro, el plantel regresará a la capital y no descartan que el regreso a los entrenamientos ya sea con Coudet al frente. El escenario más optimista lo ubica dirigiendo este miércoles —jueves a más tardar—.

El debut dependerá también del paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino. Si la medida se mantiene, el nuevo cuerpo técnico —sin Patricio Graff como ayudante, puesto aún a definir— tendrá más tiempo de trabajo y podría estrenarse el jueves 12 de marzo ante Huracán en Parque Patricios. Si se levanta el cese de actividades, el estreno podría adelantarse al domingo en el Monumental frente a Atlético Tucumán.

River inicia una nueva era y el “Chacho” ya está listo para asumir el desafío.