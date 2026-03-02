Irán lanzó otra dura advertencia a EE.UU.: “No van a estar a salvo en ningún lugar del mundo”

La Fuerza Quds, la unidad de élite encargada de las operaciones exteriores, publicó un comunicado esta tarde. Donald Trump aseguró que los ataques en Medio Oriente seguirán “el tiempo que sea necesario”.

Hoy 16:12

Los Guardianes de la Revolución advirtieron este lunes a Estados Unidos que "ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo", en el tercer día del conflicto en Medio Oriente.

La Fuerza Quds, la unidad de élite de este cuerpo militar encargada de las operaciones exteriores, advirtió en un comunicado difundido por la televisión estatal que no descansará "hasta que el enemigo sea derrotado" y que "ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo, ni siquiera en sus propios hogares".