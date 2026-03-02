Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 MAR 2026 | 38º
X
Mundo

Irán lanzó otra dura advertencia a EE.UU.: “No van a estar a salvo en ningún lugar del mundo”

La Fuerza Quds, la unidad de élite encargada de las operaciones exteriores, publicó un comunicado esta tarde. Donald Trump aseguró que los ataques en Medio Oriente seguirán “el tiempo que sea necesario”.

Hoy 16:12

Los Guardianes de la Revolución advirtieron este lunes a Estados Unidos que "ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo", en el tercer día del conflicto en Medio Oriente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Fuerza Quds, la unidad de élite de este cuerpo militar encargada de las operaciones exteriores, advirtió en un comunicado difundido por la televisión estatal que no descansará "hasta que el enemigo sea derrotado" y que "ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo, ni siquiera en sus propios hogares".

TEMAS Irán

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Horror en el barrio Sarmiento: mató a puñaladas a su hijo e hirió de gravedad al otro
  2. 2. Conmoción por joven que se quitó la vida en confusas circunstancias
  3. 3. Una joven murió y un motociclista quedó grave al ser chocados por una camioneta que huyó
  4. 4. Tras 16 años, la Justicia civil puso fin al emblemático caso de violencia de género que conmocionó a Santiago del Estero
  5. 5. Aberrante: detienen a enfermero que abusaba de su hijastra y la obligaba a ver videos pornográficos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT