La primera foto de Gia, la hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini: ternura total en redes

El delantero argentino compartió una emotiva imagen familiar pocas horas después del nacimiento de su hija en Roma. La postal conmovió a fanáticos y celebridades.

Hoy 17:14

El futbolista argentino Paulo Dybala y la cantante Oriana Sabatini viven horas de pura emoción tras el nacimiento de su primera hija, Gia.

A pocas horas del parto, el delantero de la AS Roma compartió en redes sociales la primera imagen familiar junto a su esposa y la recién nacida.

“Un aplauso pa’ Mami y Papi”, escribió Dybala con humor y ternura, poniéndose en el rol de vocero de su hija en la publicación que rápidamente se volvió viral.

Una postal íntima y llena de emoción

En la fotografía se observa a los flamantes padres entrelazando sus manos con la pequeña Gia. El detalle más enternecedor fue que el futbolista dejó ver parte del rostro de la beba, que aparece con los ojos abiertos, despertando miles de comentarios de cariño.

La imagen fue celebrada por fanáticos, colegas del deporte y del espectáculo, quienes inundaron la publicación con mensajes de felicitaciones para la pareja.

Nacimiento adelantado en Roma

Aunque el parto estaba previsto para el miércoles 11, la llegada de Gia se adelantó y se produjo este lunes a las 8:57 (hora italiana). La beba nació con un peso de 3 kilos en el Hospital Gemelli, uno de los centros médicos más reconocidos de la capital italiana.

Para acompañar el momento, viajaron a Italia los abuelos maternos, Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, junto a Tiziana Sabatini, hermana de Oriana.

La llegada de Gia marca una nueva etapa para la pareja, que desde hace años comparte su historia entre la música, el fútbol y la vida en Europa, y que ahora celebra la llegada de su primer gran proyecto en común: su familia.