Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 MAR 2026 | 38º
X
Policiales

Fin de semana con fuertes controles viales: más de 600 infracciones y 42 vehículos secuestrados

Los operativos se desplegaron en rutas y ciudades de la provincia, con especial refuerzo en Santiago y La Banda. Detectaron 31 conductores alcoholizados y anticipan que los controles seguirán en los próximos días.

Hoy 17:27
Controles viales policía

La Dirección General de Seguridad Vial realizó durante el fin de semana un amplio despliegue de controles en rutas y zonas urbanas de la provincia, con el objetivo de reforzar la prevención y reducir el riesgo de siniestros viales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Como resultado de los operativos, se labraron más de 600 actas por infracciones a la normativa vigente y se procedió al secuestro preventivo de 42 vehículos. Además, los controles de alcoholemia detectaron a 31 conductores con resultados positivos, a quienes se les retuvo la licencia y el vehículo, conforme a la legislación actual.

Dispositivos fijos y móviles en puntos estratégicos

Los procedimientos se desarrollaron mediante puestos fijos y patrullajes móviles, tanto en rutas provinciales como en los principales centros urbanos. Las autoridades reforzaron especialmente la presencia en Capital y La Banda, donde el movimiento vehicular y peatonal aumentó por actividades recreativas y eventos del fin de semana.

En paralelo, se implementaron controles específicos de velocidad en sectores definidos a partir de criterios estadísticos y operativos, con el fin de reducir conductas imprudentes y prevenir accidentes.

Llamado a la responsabilidad

Desde Seguridad Vial insistieron en la importancia del compromiso ciudadano para mejorar la convivencia en las calles y rutas. En ese sentido, recordaron a los conductores la necesidad de no consumir alcohol antes de manejar, respetar los límites de velocidad, utilizar cinturón de seguridad y casco en motociclistas, y circular con la documentación obligatoria vigente.

Finalmente, las autoridades informaron que los operativos continuarán de manera sostenida en toda la provincia, con presencia preventiva reforzada en rutas y ciudades para garantizar una circulación más segura.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Horror en el barrio Sarmiento: mató a puñaladas a su hijo e hirió de gravedad al otro
  2. 2. Conmoción por joven que se quitó la vida en confusas circunstancias
  3. 3. Una joven murió y un motociclista quedó grave al ser chocados por una camioneta que huyó
  4. 4. Tras 16 años, la Justicia civil puso fin al emblemático caso de violencia de género que conmocionó a Santiago del Estero
  5. 5. Aberrante: detienen a enfermero que abusaba de su hijastra y la obligaba a ver videos pornográficos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT