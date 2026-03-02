Fin de semana con fuertes controles viales: más de 600 infracciones y 42 vehículos secuestrados

Los operativos se desplegaron en rutas y ciudades de la provincia, con especial refuerzo en Santiago y La Banda. Detectaron 31 conductores alcoholizados y anticipan que los controles seguirán en los próximos días.

Hoy 17:27

La Dirección General de Seguridad Vial realizó durante el fin de semana un amplio despliegue de controles en rutas y zonas urbanas de la provincia, con el objetivo de reforzar la prevención y reducir el riesgo de siniestros viales.

Como resultado de los operativos, se labraron más de 600 actas por infracciones a la normativa vigente y se procedió al secuestro preventivo de 42 vehículos. Además, los controles de alcoholemia detectaron a 31 conductores con resultados positivos, a quienes se les retuvo la licencia y el vehículo, conforme a la legislación actual.

Dispositivos fijos y móviles en puntos estratégicos

Los procedimientos se desarrollaron mediante puestos fijos y patrullajes móviles, tanto en rutas provinciales como en los principales centros urbanos. Las autoridades reforzaron especialmente la presencia en Capital y La Banda, donde el movimiento vehicular y peatonal aumentó por actividades recreativas y eventos del fin de semana.

En paralelo, se implementaron controles específicos de velocidad en sectores definidos a partir de criterios estadísticos y operativos, con el fin de reducir conductas imprudentes y prevenir accidentes.

Llamado a la responsabilidad

Desde Seguridad Vial insistieron en la importancia del compromiso ciudadano para mejorar la convivencia en las calles y rutas. En ese sentido, recordaron a los conductores la necesidad de no consumir alcohol antes de manejar, respetar los límites de velocidad, utilizar cinturón de seguridad y casco en motociclistas, y circular con la documentación obligatoria vigente.

Finalmente, las autoridades informaron que los operativos continuarán de manera sostenida en toda la provincia, con presencia preventiva reforzada en rutas y ciudades para garantizar una circulación más segura.