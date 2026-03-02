Franco Colapinto debuta en la temporada 2026 de Fórmula 1: horarios del GP de Australia

Con la ilusión a cuestas, el piloto argentino iniciará el nuevo campeonato este fin de semana abriendo el calendario de la Máxima.

Hoy 17:24

El Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 pondrá en marcha la temporada 2026 este fin de semana con el tradicional Gran Premio de Australia. Allí comenzará un nuevo desafío para Franco Colapinto, quien afrontará la primera cita del año al volante de Alpine F1 Team.

La categoría iniciará su calendario en Melbourne con la defensa del título por parte de Lando Norris (McLaren), campeón vigente, en una temporada que marcará el comienzo de una nueva era reglamentaria. El escenario será el Circuito Albert Park, trazado urbano que integra el calendario desde 1996 y se caracteriza por su alta velocidad y sectores técnicos que suelen generar incidentes.

En Argentina, la transmisión estará a cargo de Disney+ y Fox Sports, con horarios nocturnos y de madrugada debido a la diferencia horaria con Australia.

Cronograma del GP de Australia (horarios de Argentina)

Jueves 5 de marzo

Prácticas libres 1: 22.30

Viernes 6 de marzo

Prácticas libres 2: 02.00

Prácticas libres 3: 22.30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02.00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 01.00

Colapinto y Alpine, listos para el estreno

La pretemporada concluyó en Baréin con un intenso programa de pruebas. Colapinto completó 352 giros y recorrió 2.452 kilómetros al mando del nuevo A526, además de realizar ensayos privados en Barcelona.

Su mejor registro en Sakhir fue de 1:33.818, mientras que su compañero Pierre Gasly marcó 1:33.421 al día siguiente, lo que reflejó una evolución en el rendimiento del equipo francés.

Con expectativas renovadas y la ilusión intacta, el piloto argentino iniciará la temporada 2026 en un circuito exigente, en el comienzo de un campeonato que promete intensidad desde la primera vuelta.