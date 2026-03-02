Ingresar
La Escuela de Artes y Oficios de la UNSE abre las inscripciones para el ciclo 2026

La información apunta a jóvenes y adultos interesados en capacitarse en oficios, disciplinas artísticas y áreas de formación con rápida inserción laboral.

Hoy 17:52

La Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Nacional de Santiago del Estero informó que continúan abiertas las inscripciones para su propuesta académica 2026, destinada a jóvenes y adultos interesados en capacitarse en oficios, disciplinas artísticas y áreas de formación con rápida inserción laboral.

Con inicio de clases previsto para el 7 de marzo, la institución ofrece cursos y talleres en modalidad presencial y virtual, con certificación universitaria y el acompañamiento de capacitadores con amplia trayectoria en cada rubro.

La oferta incluye algunas de las formaciones más demandadas por la comunidad, como instalaciones eléctricas, soldadura y herrería, barbería, reparación de heladeras y aires acondicionados, construcción en seco y PVC, peluquería, diseño de muebles en melamina y marroquinería. A ello se suman cursos vinculados a oficios del automotor y estética, además de talleres artísticos de pintura, música y danza.

También forman parte de la propuesta capacitaciones orientadas a la educación y a problemáticas actuales, como abordaje de la violencia, resolución de conflictos en el aula, educación vial y estrategias didácticas innovadoras, destinadas especialmente a docentes y personas interesadas en el ámbito formativo.

Desde la Escuela destacaron que la certificación de la UNSE garantiza calidad educativa y compromiso social, fortaleciendo las posibilidades de inserción en el mundo del trabajo.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la Sede Central (Belgrano Sur 1912) y en la Sede Zanjón (Ruta 9 km 1125), en los horarios de 8 a 12 y de 16 a 20, o realizar consultas a través de WhatsApp al 3854-082772 y mediante la página web de autogestión.

Con una propuesta amplia y actualizada, la Escuela de Artes y Oficios renueva su invitación a la comunidad santiagueña para formarse, perfeccionarse y ampliar sus oportunidades laborales durante el 2026.

